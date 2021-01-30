Побежит в суд: экс-муж Началовой затаил обиду на оскорбившую его Долину

На Первом канале вышел очередной эфир шоу "Док-Ток". В рамках выпуска звездные гости и эксперты обсуждали личную жизнь Юлии Началовой. Среди прочих на шоу появилась певица Лариса Долина. В студии артистка назвала Дмитрия Ланского ничтожеством.
Долина отметила, что именно Ланской являлся причиной многих проблем Началовой. В браке с музыкантом Юлия заработала проблемы со здоровьем. Дмитрий постоянно унижал жену, изменял ей, заставлял сидеть на диетах, которые вредили организму. Лариса Александровна отметила, что много раз пыталась образумить Юлию, но та никого не слушала.
Сазыкина не исключает, что в ближайшее время Ланской побежит в суд с иском к Долиной. По словам продюсера, музыкант не хочет признавать ошибки. Вероятно, певец затаил обиду и на других участников шоу. "Иру Салтыкову, Ксению Собчак, которые тоже говорили о нем не очень хорошие слова", – добавила Олеся Сазыкина.
Музыкант Дмитрий Ланской предпочитает решать многие проблемы через суд. Экс-муж Юлии Началовой ранее подавал иск на издание, главой которого когда-то был Андрей Малахов, а также на саму Олесю Сазыкину. На заседании певец утверждал, что его оклеветали, назвав изменником. Сазыкина, сообщила, что Ланской проиграл это дело.
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