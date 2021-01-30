"Отобрал у нее жилье": любовник вышвырнул юную дочь Началовой на улицу

Теперь дочь покойной артистки Вера Алдонина должна собрать свои вещи и в самое ближайшее время покинуть квартиру звездной матери в элитном жилом комплексе "Кутузовская ривьера".
Всего месяц назад спортсмен вспомнил о недвижимости и своих правах на нее. Судьба дорогих апартаментов до сих пор неизвестна. Однако близкие друзья семьи Началовой уверяют, что Александр Фролов добьется своего.
"Придется продавать, делить с ним. Вере мамина квартира, к сожалению, не останется: хоккеист фактически отобрал у нее жилье. Сейчас семья выезжает из квартиры", – сообщают источники.
Стоит отметить, что это квартира уже во второй раз передается из рук в руки. Жилье Началовой когда-то досталась от бывшего мужа. Футболист Евгений Алдонин подарил певице элитные апартаменты.
А вот доверчивая Юлия решила отписать Александру половину из четырехкомнатных апартаментов площадью 167 квадратных метров. Тогда у них произошел весьма странный обмен: он выделил ей средства для презентации нового музыкального альбома.
Похоже, что родители исполнительницы вынуждены выставить на продажу роскошную квартирку. Только так они смогут раз и навсегда рассчитаться с любовником-совладельцем и приобрести для внучки Веры скромное жилье. На данный момент апартаменты Началовой оцениваются в 90 миллионов рублей. В любом случае, половина стоимости уйдет в карман Александра Фролова.
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