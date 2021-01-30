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Шоу-бизнес

"Это чудовищно": Бородина раскритиковала фильм о покойной Началовой

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-участница скандальной терестройки "Дом-2" Ксения Бородина недовольна кинокартиной, посвященной жизни российской певицы. По словам дивы, Первый канал собрал худшие воспоминания из истории исполнительницы.
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Сама же телеведущая не смотрела документальный фильм от начала и до конца. Однако уже по некоторым отрывкам было понятно, что продюсеры решили рассказать лишь о черной полосе в судьбе Началовой.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Ксения Бородина убеждена, что о людях после смерти надо вспоминать с теплой в душе. Если уж и делать фильмы, то только из самых приятных воспоминаний героев. Похоже, что с документальной кинокартиной о Юлии получилось все с точностью до наоборот.

"У нас любят после смерти мусолить, наследство делить, вытаскивать грязь. Это чудовищно. Я видела, как ее голосовое кто-то слил, где она пыталась скрыть болезнь. Это такие страшные люди и вещи", – добавила телеведущая.

Стоит отметить, что Началова долгое время пыталась утаить от общественности свой диагноз. Многочисленное окружение не могло себе представить, что их подруга боролась со смертельным недугом.

Менеджер Юлии признался, что артистка умоляла никому не говорить о длительном лечении. Даже в тот момент, когда она отправлялась к врачу, все думали, что у певицы появилось свободное время для отдыха в Италии. Началова на всех фотография ставила локацию "Рим" и отнекивалась от постоянных допросов друзей.

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Автор: 30 января 2021, 14:25 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые мужчины Юлии Началовой

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Не смотрела, но осуждаю, чтобы напомнить о себе, "великой звезде" -- Бородиной.Фильм нормальный, из которого становится понятно почему талантливая певица ушла в расцвете лет. Вечная и добрая память Юлии.
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