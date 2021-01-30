"Страшные кадры": Видео с роскошным гробом Началовой набирает популярность в Сети

Бывший пиар-директор Юлии Началовой разместила в инстаграм-канале запись похорон знаменитой певицы. Ролик оказал колоссальный эффект на пользователей Сети.

Жизнь и смерть Юлии Началовой вызывают у поклонников покойной поп-дивы все больший интерес. На днях "Первый канал" показал фильм о судьбе этой популярной певицы. Его выпуск был приурочен к дате рождения знаменитости – 31 января 2021 года ей могло бы исполниться 40 лет. Анна Исаева, бывший концертный директор усопшей звезды, сделала заявление о снятой картине и поделилась видеороликом с похорон Юлии Началовой в личном блоге.

Экс-напарница покойной певицы поблагодарила всех, кто участвовал в съемках фильма о Юлии Началовой, и отметила, что он превзошел ее ожидания. Добавляя в инстаграм-канал запись похоронной процессии, Анна Исаева извинилась перед подписчиками за трагичность контента. "Я приложила в этот пост страшные кадры. Но они составляют часть этои? судьбы.", – написала бывший пиар-директор усопшей знаменитости.

"Анна, Вы настоящий друг. Только человек с добрым сердцем мог оставить такую память о Юле. Фильм сильный. Спасибо.", "Без слёз невозможно смотреть! Искренность в каждом кадре! ", "Спасибо вам! Я хотела бы иметь такую подругу как вы!", "Светлая память Юле...", "Да, я три ночи не спала. После фильма. Вроде близко локоть, а не укусишь. Как хрупка жизнь. Очень жалко родителей. Им тяжело это далось.", – написали неравнодушные россияне в комментариях к публикации Анны Исаевой. Опубликованный ролик с похорон Юлии Началовой набрал за 15 часов более 24 тысяч просмотров.