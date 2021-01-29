Тревожные звоночки: Бузова отказалась от психотерапевта из-за горькой правды

Бывшая возлюбленная блогера Давида Манукяна Ольга Бузова с трудом переживает очередное расставание. Хоть она и демонстрирует полное отстранение от проблемы, специалисты утверждают – это всего лишь маска. И на деле в сердце Оли огромная дыра.
В эфире шоу "Бородина против Бузовой" поющая ведущая рассказала, что ей не нравился подход тех специалистов, к которым она обращалась. Они все оборачивали против нее. Поэтому Ольга Бузова перестала посещать психотерапевтов.
Психолог, гештальт-терапевт Людмила Суздальцева считает это тревожным звоночком, ведь именно пациент считает, что его обвиняют в его проблемах. На самом же деле психотерапевты никого не обвиняют, а лишь раскладывают все по полочкам и преподносят пациенту.
Получается, что Бузова просто не хочет и не может поверить в свою причастность к происходящему, отстраняется от своей собственной жизни. Она воспринимает это как обвинение и обижается.
"Психологи говорят именно об ответственности. Не о вине пациента в том, что его жизнь так складывается. Он ведь сам участник своей жизни, и с этим никто не поспорит", – приводит ФАН слова специалиста.
Ранее в разговоре с "Дни.ру" психолог рассказала, есть признаки биполярного расстройства у Ольги Бузовой, и кого надо винить в ее неудачах с противоположным полом.
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