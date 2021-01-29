"Должны были встретиться": Стриженова обнародовала последнюю просьбу Ланового

Многие коллеги почтили память Василия Семеновича. Недавно к ним присоединилась и Екатерина Стриженова. В своем блоге в "Инстаграм" она опубликовала отрывок из кинокартины "Офицеры" с участием артиста. Ведущая отметила, что это ее любимый эпизод.
Она рассказала о том, что незадолго до смерти артист написал ей письмо и попросил провести концерт. Однако, к сожалению, этому не суждено было сбыться.
"В начале января я получила письмо от Василия Семеновича с просьбой провести концерт к 50-летию фильма "Офицеры". Мы должны были встретиться 16 февраля..... Он был любим и востребован, он до конца был в строю, работал и радовал нас! Артист, человек и гражданин своей страны – Василий Семёнович Лановой!!! Светлая память" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – подписала видео Стриженова.
Отметим, ранее стало известно, что в Москве в скором времен могут поставить памятник Василию Лановому. Власти города готовы поддержать инициативу. Глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов пояснил: "Память о нём сохранится как в сердцах людей, поклонников его таланта, так и у друзей, но и, наверняка, памятной доской на доме и, я думаю, что, возможно, и памятником в его честь. Он заслужил это".
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