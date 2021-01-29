"Уходит целая эпоха": отчаявшийся Пригожин почтил память Ланового

Многие публичные личности восприняли это тяжелое событие как личную утрату и отметили, что смерть легендарного артиста – колоссальная потеря для отечественной культуры. Не стал исключением и Иосиф Пригожин.
В своем "Инстаграм" продюсер опубликовал трогательный пост. Он разместил одно из недавних совместных фото, на котором вместе с женой Валерией позирует рядом с "импозантным красавцем" Василием Лановым.
"Не стало еще? одного легендарнеи?шего человека – Народного артиста СССР Василия Ланового. Уходит целая эпоха, плеяда выдающихся достои?неи?ших людеи?, символов советского и русского кинематографа. Василии? Семе?нович Лановои?, импозантный красавец, был кумиром миллионов женщин нашей страны." – отметил опечаленный Пригожин. "Дорогои? Василии? Семе?нович, Вы всегда будете жить в наших сердцах. Жаль, что из-за пандемии мы не успели выступить на Вашем мероприятии", – завершил он, выразив самые искренние соболезнования родным и близким артиста.
Пользователи поддержали каждое слово шоумена. "Уходят настоящие герои, бесценен их подвиг! Уходят те, для кого Родина была дороже денег! Теперь таких не найти!", "Это был воистину народный артист, его роли незабываемы и сам он всегда будет в сердцах наших. Царствие небесное, покойся с миром, дорогой наш, любимый артист!", "Неповторимый. Таких больше нет и не будет. Жаль. Светлая память", "Как же грустно. Я выросла на его фильмах. Пусть земля будет ему пухом", – оставляли трогательные послания комментаторы.
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