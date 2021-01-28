У Бузовой заметили клыки и зеленую кожу: сатанинскому жесту певицы нашли объяснение

Ольга Бузова не перестает удивлять своих подписчиков. На днях она поделилась снимками, которые шокировали фанатов.

На новых фотографиях, опубликованных в "Инстаграм" Ольги Бузовой, у нее зеленая кожа, злой прищур и вампирские клыки. Фанаты были шокированы увиденным. Они сразу припомнили ее излюбленный жест, который она показывает на всех своих концертах – ладонь, сложенную в напоминающую сатанинскую козу.

Как выяснилось, Ольга Бузова всего лишь развлекается при помощи приложения смартфона. Меняя образы, певица преобразила себя в орка. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

"На второй фотке на маму Давы похожа"; "Оль, книжку лучше почитай"; "Последствия после сырых пельменей"; "Никто не понял, что. это состояние ее души"; "Бабе четвертый десяток", – написали поклонники Ольги Бузовой.

Напомним, ранее подписчики затравили певицу за то, что она не смогла нормально прорекламировать пельмени. Для этого она наложила сырой полуфабрикат в тарелку и уселась рядом с вилкой, как будто собирается есть. В тексте публикации она рассуждала о том, как же современным женщинам некогда готовить, а ей и подавно. К тому, же, она отметила, что не любит это занятие. Поклонники сразу додумались, что пельмени сырые и закидали Бузову помидорами.