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Шоу-бизнес
У Бузовой заметили клыки и зеленую кожу: сатанинскому жесту певицы нашли объяснение

У Бузовой заметили клыки и зеленую кожу: сатанинскому жесту певицы нашли объяснение

Ольга Бузова. Фото: FTP/www.globallookpress.com
Ольга Бузова не перестает удивлять своих подписчиков. На днях она поделилась снимками, которые шокировали фанатов.

Продолжение: "Наше счастье вполне возможно": 250-килограммовый сын Сафронова решил оплодотворить Бузову
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На новых фотографиях, опубликованных в "Инстаграм" Ольги Бузовой, у нее зеленая кожа, злой прищур и вампирские клыки. Фанаты были шокированы увиденным. Они сразу припомнили ее излюбленный жест, который она показывает на всех своих концертах – ладонь, сложенную в напоминающую сатанинскую козу.

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"Не хочу готовить и не буду": неумеха Бузова предложила поесть сырые пельмени

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Как выяснилось, Ольга Бузова всего лишь развлекается при помощи приложения смартфона. Меняя образы, певица преобразила себя в орка. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

"На второй фотке на маму Давы похожа"; "Оль, книжку лучше почитай"; "Последствия после сырых пельменей"; "Никто не понял, что. это состояние ее души"; "Бабе четвертый десяток", – написали поклонники Ольги Бузовой.

Напомним, ранее подписчики затравили певицу за то, что она не смогла нормально прорекламировать пельмени. Для этого она наложила сырой полуфабрикат в тарелку и уселась рядом с вилкой, как будто собирается есть. В тексте публикации она рассуждала о том, как же современным женщинам некогда готовить, а ей и подавно. К тому, же, она отметила, что не любит это занятие. Поклонники сразу додумались, что пельмени сырые и закидали Бузову помидорами.

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Автор: 28 января 2021, 17:45 Источник: Instagram • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Чем же Бузова такая занятая ? Как все,но надо ей вдалбливать в головы своих фанатов малолеток,что она , так занята А ЧЕМ она отличилась,что делает,чтобы заинтересовать и сказать "ДА в этом она преуспела ,а то что она ведьма ЧУШЬ,просто она мерзкая ,которая всем желает только плохо, кто с ней ,этоТАК дамы на малое время,а там разбегаются От неё просто отрицательная энергия идет ,Примери Бузова на ледниковом,, ей надо, она льститься к любому нужному человеку,а как все проходит так пошла вон Она хуже ведьмы
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