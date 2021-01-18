Равшана Куркова похвасталась иномаркой за 6,5 миллиона

Равшана Куркова рада новому приобретению. Артистка купила роскошный Lexus LS.

Актриса рассказала поклонникам в своем инстаграм-аккаунте, что теперь стала обладательницей шикарного автомобиля. "Полный улет и полный привод – мой новый друг Lexus LS!", – написала Равшана Куркова.

Звезда опубликовала фото рядом с иномаркой на фоне зимнего пейзажа. К слову, стоимость данной модели начинается от 6,5 миллиона рублей. Подписчики порадовались за знаменитость, восхитившись красивым автомобилем.

Напомним, кинодебют Равшаны Курковой состоялся в ленте "Тайна папоротников" в юном возрасте. Затем она появилась в нескольких телепроектах, но известность ей принесла роль старшеклассницы Анжелы в сериале "Барвиха" в 2008 году. Затем актриса снялась в продолжении истории об обеспеченных подростках – "Золотые".

В последние годы Равшана Куркова приняла участие сразу в нескольких громких проектах. Это сериалы "Балканский рубеж", "Нежность", "Жестокий мир мужчин", а также исполнила главную роль в фильме "Храни меня, мой инстаграм".

Отметим, что 39-летняя звезда выглядит намного моложе своих лет. Ранее она делилась секретами красоты. Актриса призналась, что к декоративной косметике абсолютно равнодушна, но уходовую просто обожает. Каждое утро Равшаны Курковой начинается со стакана воды с лимоном. Также знаменитость ежедневно употребляет таблетку с эхинацеей. Таким образом артистка укрепляет организм. Завтракать актриса любит овсянкой на воде. Для вкуса в нее добавляет орехи и сухофрукты.