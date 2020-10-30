Близкие Равшаны Курковой рассказали правду о рождени ее ребенка суррогатной матерью

На днях информационное пространство взорвала новость о том, что у актрисы Равшаны Курковой, возможно, родился ребенок. Назвали даже отца новорожденного – им якобы стал совладелец боксерского клуба Сергей Амарян. Близкие прокомментировали информацию.



В статье, опубликованной накануне, говорилось, что ребенка Равшане Курковой родила суррогатная мать. На свет якобы появился мальчик. О том, что у звезды появился ребенок, сообщал сайт EVO-RUS.COM. Однако официального подтверждения информации не было. Близкие 40-летней Равшаны Курковой прокомментировали новость. По их словам, поздравлять актрису пока рано.

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По словам представителя звезды Екатерины Комоловой, информация взялась с потолка. Никаких поводов для этого семья не давала. Телеведущий Тимур Соловьев, который вхож в семью Курковой, тоже не в курсе событий. Он отметил, что сомневается в достоверности слухов. При этом друзья в один голос твердят, что о появлении ребенка в семье курковой они узнали бы сразу, пишет "КП".

Равшана Куркова вплотную занимается карьерой. Ее "Инстаграм" полон отчетов со съемок и посещения различных проектов и мероприятий. Недавно она побывала на озвучании нового сериала-медитации "Мир безмятежности", снятый каналом HBO Max, который выйдет в Амедиатеке уже в ноябре этого года.

Равшана Куркова родилась в Узбекистане, однако популярной стала в России после съемок в сериале "Барвиха". В 28 лет она играла в картине школьницу. В 2007 году актрису наградили призом международного кинофестиваля "Новое кино. 21 век" за съемки в картине "Три девушки".

О личной жизни Равшаны известно мало. Актриса была замужем за фотографом Семеном Курковым. В семье произошла трагедия. Равшана потеряла ребенка, после чего супруги расстались. Второй ее брак с коллегой Артемом Ткаченко распался из-за его измен. В 2012 году Куркова встречалась с бизнесменом Ильей Бачуриным. Известно, что пара распалась. С тех пор об отношениях Куркова публично ничего не рассказывает.

По некоторым данным, сейчас Равшана Куркова действительно уже больше года встречается с совладельцем одного из столичных боксерских клубов Сергеем Амаряном.