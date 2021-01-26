"Юля бы никогда этого не позволила": кто может лишить наследства дочь покойной Началовой

Хоть ребенок, которого считают тайным сыном Юлии Началовой, и родился после ее смерти, он имеет право на имущество звезды, если будет доказано, что именно она – его биологическая мать. А пока ребенок совсем маленький, его интересы представляет отец – судья Вячеслав Кудря, который был последним возлюбленным певицы.
Известно, что семья исполнительницы – ее родители и дочь – приняли мальчика как родного. Они пока не дают комментариев по этому поводу. Но близким Юлии Началовой придется прервать молчание, если Вячеслав Кудря заявит о правах на наследство.
По словам друга знаменитости, журналиста Дениса Сорокина, Юлия Началова бы никогда не допустила, чтобы Верочку лишили наследства. Она безумно любила дочь и никогда бы не дала добро на то, чтобы ее обделили.
По мнению репортера, тайному сыну Началовой придется сделать тест ДНК. А семье певицы он советует бороться за права Юлиной дочери. Он выразил надежду, что Вячеслав Кудря, если он действительно воспользовался яйцеклетками Юлии Началовой, не обидит Верочку. "Юля бы никогда этого не позволила", – отметил Сорокин.
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