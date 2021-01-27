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Обнародованы последние слова умирающей Началовой

Обнародованы последние слова умирающей Началовой

Юлия Началова. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
В последние недели жизни Юлия Началова общалась только с родственниками и своим пиар-менеджером Анной Исаевой. Стало известно, что говорила певица близким людям, о чем просила.
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Звезда не хотела, чтобы ее жалели, поэтому скрывала проблемы со здоровьем. О ее состоянии знали только родственники и члены творческой команды. Так, Юлия Началова продолжала общаться с Анной Исаевой, присылала ей аудиосообщения, которые оказались в распоряжении программы "Док-ток" на Первом канале.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Юлия Началова просила помощницу говорить всем, что находится в Риме. Якобы, у знаменитости появилось свободное время, и она поехала отдыхать в Италию. Это было 11 марта 2019 года.

Немного позже, когда в СМИ поднялась шумиха из-за слухов о тяжелом состоянии звезды, она изменила свою позицию. Певица попросила Анну Исаеву написать пост о плановом осмотре у медиков. Уже 16 марта 2019 года исполнительницы не стало.

По мнению близких, Юлия Началова даже не подозревала, насколько серьезна ситуация. Она действительно чувствовала себя очень плохо, но надеялась на положительный исход. По словам матери певицы, она не думала о смерти. Она до последнего надеялась, что выкарабкается.

Напомним, Юлия Началова в последние недели жизни страдала из-за сильных болей в ноге. Из-за ношения каблуков у нее появились мозоли. Из-за неправильного лечения и существующих хронических заболеваний поврежденные кожные покровы начали гноиться. Когда артистка обратилась в больницу, у нее уже наблюдались симптомы гангрены. К сожалению, звезду не удалось спасти.

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Автор: 27 января 2021, 10:00 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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Бедная Юля: могила Началовой утонула

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