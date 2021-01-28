"Позор, стыд, хамство": Оскорбленный Панин обнародовал ужасающие детали похорон матери

Пятого января из жизни ушла мать артиста Татьяна Власова. Сын долгое время приходил в себя и хранил молчание, что вызвало большое количество слухов вокруг ситуации. Не успела публика оправиться, как канал "НТВ" выпустил новый сюжет, который вызвал серьезный резонанс.



Артисты и ведущие обсудили поведение Алексея Панина на могиле матери. В передаче упоминалось, что сын не только не смог организовать похороны из-за запоя, но и пребывал в нем долгое время из-за чего обратился за помощью к Никите Джигурде.



Актер подчеркнул, что с телеканалом знаком давно, однако такого даже не мог представить. "То, что я увидел на канале "НТВ", для меня это был полный шок, без преувеличений, – поделился он. По словам Алексея, он просто хотел почтить память мамы и Бориса Грачевского, поэтому согласился прийти на программу. Однако актер утверждает, что все его слова были вырезаны.

"Я разрешил им снимать похороны, мне звонило огромное количество журналистов, я не собирался на этом спекулировать. Я разрешил, только потому что Лера Кудрявцева – моя подруга", – объяснил Панин. Он отметил, что уточнил у ведущей, можно ли доверять организаторам, а она уверила его, что все будет хорошо. "Это был какой-то полнейший винегрет", – заявил артист о программе. "Все, что мы видели, – это позор, стыд, хамство, других слов у меня нет", – ответил он.

Алексей Панин утверждает, что хоронить маму ему помогали только близкие люди, а Никита Джигурда лишь посоветовал ее кремировать. "Из интервью взяли фразы, что в первый день я напился и метался, не знал, что делать, плохо помнил второй день и потом – позвоните Джигурде. Это все, что они взяли из 40-минутного интервью о моей маме. А как она нам была близка, что она меня вырастила, как мы были одним целым, ничего этого нет", – возмутился он.

По словам артиста, в день погребения его ждала еще одна неожиданность. Ему сообщили, что все готово, но, приехав на место, он обнаружил, что это совсем не так. "Когда я это увидел, у меня отвисла челюсть. На морозе пожилые люди, я практически в весенней одежде, потому что у меня ничего не было из зимнего, мы оказались там. Спасибо парню, который практически голыми руками выкопал яму", – поделилась звезда.

