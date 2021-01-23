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"Кидали кирпичами и гвоздями": Вдова Караченцова терпела унижения ради семьи

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Поргина рассказала о неприятностях, которые взвалились на нее из-за поклонниц знаменитого супруга. Вдова Николая Караченцова вызывала ненависть у части представительниц женского пола.
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Николай Караченцов был секс-символом отечественного кинематографа и пользовался большой популярностью у женщин. Импозантный артист привлекал почитательниц своего творчества и часто ловил на себе многозначительные взгляды. Вдова актера Людмила Поргина призналась, что имидж и статус мужа долгое время не давали ей покоя. Женщина буквально боролась за Николая Караченцова с его возбужденными фанатками.

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Поргина рассказала, что ее подъезд регулярно окружала толпа поклонниц, которая жаждала увидеть актера и громко кричала его имя. Когда Людмила пыталась успокоить шумную компанию, то получала массу негатива – ее посылали куда подальше, чтобы не мешала.

"Когда я шла домой и пела песню, в меня кидали кирпичами и гвоздями", – объявила женщина. Но на этом неприятности не заканчивались. Поклонницы Николая Караченцова были так сильно заинтересованы и одержимы, что узнали номер домашнего телефона своего кумира и периодически звонили на него. Порой фанатки кричали в трубку Людмиле Поргиной оскорбления и старались задеть ее за живое. Женщина старалась проявлять выдержку и при этом не давать себя в обиду. На едкие высказывания поклонниц Николая Караченцова она отвечала остроумно, отстаивая свои границы.

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Автор: 23 января 2021, 15:03 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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"Внуки переломали мне пальцы": изувеченную Поргину собрали по кусочкам

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