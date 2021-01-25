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"Уже три года": Вскрылась правда о связи Пугачевой с Навальным

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В свете последних событий поклонники Аллы Пугачевой стали обсуждать новость, которая в другое время осталась бы незамеченной. Якобы "женщина, которая поет" в социальных сетях отписалась от бывшего мужа Филиппа Киркорова, зато подписалась на обновления скандально известного блогера Алексея Навального. Лидер движения "АллаМания" Дмитрий Соловьев решил расставить точки над i.
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"Когда пошла эта волна "расследований" подписок Пугачевой, поклонники были в шоке, – заявил Дмитрий "Дни.ру". – Кто явно пытается добавить очков Навальному, приплетая к нему Пугачеву".

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На Пугачеву в "Инстаграм" подписано свыше 2,7 миллионов человек, Сама же она удостоила чести только 113, среди которых есть не только оппозиционер, но и артисты Игорь Сукачев, "Машина времени", Владимир Кузьмин, Николай Цискаридзе, модельеры Игорь Гуляев и Игорь Чапурин, православные священники и члены семьи.

"Хочу сразу сказать, что в "Инстаграме" Алла Пугачева подписалась на странице Алексея Навального еще три года назад и с текущими моментом это никак не связано, – пояснил Соловьев. – Что же касается Филиппа Киркорова, еще в октябре 2019 года. Я не знаю, какая кошка между ними пробежала, но факт остается фактом".

Напомним, что первой бурю в стакане воды подняла телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" она вдруг с удивлением сообщила, что Алла Борисовна отписалась в Instagram от Киркорова и подписалась на Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Берлина, задержанного в аэропорту по прилету и арестованному на месяц. "Вот тебе, бабка, и Юрьев День!" – написала Ксения Анатольевна. А тут еще и сам Киркоров подбросил дровишек, когда призывал россиян "сплотиться вокруг Лидера", а "блогеров и других новичков закончить играть в серьезные игры".

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Автор: 25 января 2021, 14:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Пугачева очень расстроилась": Стоцкая три часа развлекала потрясенного Киркорова

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Что тут гадать? Пугачева поддерживает Навального, так как он олицетворяет борца за справедливость, а вычеркнула Киркорова , как явного жополиза.
1

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