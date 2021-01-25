"Уже три года": Вскрылась правда о связи Пугачевой с Навальным

В свете последних событий поклонники Аллы Пугачевой стали обсуждать новость, которая в другое время осталась бы незамеченной. Якобы "женщина, которая поет" в социальных сетях отписалась от бывшего мужа Филиппа Киркорова, зато подписалась на обновления скандально известного блогера Алексея Навального. Лидер движения "АллаМания" Дмитрий Соловьев решил расставить точки над i.

"Когда пошла эта волна "расследований" подписок Пугачевой, поклонники были в шоке, – заявил Дмитрий "Дни.ру". – Кто явно пытается добавить очков Навальному, приплетая к нему Пугачеву".

На Пугачеву в "Инстаграм" подписано свыше 2,7 миллионов человек, Сама же она удостоила чести только 113, среди которых есть не только оппозиционер, но и артисты Игорь Сукачев, "Машина времени", Владимир Кузьмин, Николай Цискаридзе, модельеры Игорь Гуляев и Игорь Чапурин, православные священники и члены семьи.

"Хочу сразу сказать, что в "Инстаграме" Алла Пугачева подписалась на странице Алексея Навального еще три года назад и с текущими моментом это никак не связано, – пояснил Соловьев. – Что же касается Филиппа Киркорова, еще в октябре 2019 года. Я не знаю, какая кошка между ними пробежала, но факт остается фактом".

Напомним, что первой бурю в стакане воды подняла телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" она вдруг с удивлением сообщила, что Алла Борисовна отписалась в Instagram от Киркорова и подписалась на Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Берлина, задержанного в аэропорту по прилету и арестованному на месяц. "Вот тебе, бабка, и Юрьев День!" – написала Ксения Анатольевна. А тут еще и сам Киркоров подбросил дровишек, когда призывал россиян "сплотиться вокруг Лидера", а "блогеров и других новичков закончить играть в серьезные игры".