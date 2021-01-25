"У нее не получалось": друг рассказал о личной трагедии покойной Началовой

Юлии Началовой не стало два года назад, у артистки осталась дочь-подросток. Как оказалось, звезда мечтала стать матерью во второй раз, но этому не суждено было сбыться. Денис Сорокин в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказал о личной трагедии больной певицы.

Около недели назад в прессе появились слухи, согласно которым бывший возлюбленный знаменитости Вячеслав Кудря стал отцом тайного ребенка Юлии Началовой. Якобы мужчина воспользовался услугами суррогатной матери, оплодотворив яйцеклетку артистки, которую та заморозила много лет назад.

Близкий друг певицы Денис Сорокин в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказал, что она давно мечтала об еще одном наследнике. По словам журналиста, девушка очень переживала по поводу того, что не может выносить малыша по состоянию здоровья. "Когда была в браке с хоккеистом Александром Фроловым, очень хотела стать мамой. Но у нее не получалось ", – подчеркнул гость программы.

Как отметил друг, Юлия Началова радовалась, когда у Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой появились детки благодаря достижениям современной медицины. Денис Сорокин в принципе не отрицает того факта, что артистка могла заморозить яйцеклетки, чтобы впоследствии прибегнуть к услугам сурмамы. Однако, по словам журналиста, даже в этом случае биоматериал певицы вряд ли бы дали Вячеславу Кудре, ведь он не был ее официальным мужем.

Напомним, ранее последний возлюбленный Юлии Началовой прокомментировал слухи, связанные с рождением тайного ребенка покойной звезды. Он не стал отрицать, что сын у него действительно есть, однако подробности оставил при себе.