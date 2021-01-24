"Сестричка" Началовой показала фото певицы после смерти

Кадр сделан в гримерке телеканала СТС. 31 января артистке исполнилось бы 40 лет. Ко дню рождения Юлии Началовой, а затем и к ее памятной дате федеральные каналы покажут несколько архивных программ с ее участием.
Так, Первый канал снял целый фильм о жизни исполнительницы, который выйдет в эфир с 25 по 27 января. Активное участие в организации памятных эфиров приняла бывший директор и подруга покойной Юлии Началовой. Анна Исаева разместила снимок с певицей в своем инстаграм-аккаунте.
"Сестричка" звезды сообщила, что это съемки проекта "Два голоса" канала СТС, 2015-2016 годы. Его ведущими были Юлия Началова и Дмитрий Шепелев. По словам Исаевой, иногда в гримерку привозили вредную еду, но есть очень хотелось, потому что съемочныи? процесс занимал по 18-19 часов. Так она объяснила наличие на столе бургеров и картошки фри.
Подписчики Анны Исаевой поблагодарили ее за память о певице и признались, что до сих пор не могут поверить в смерть молодой, красивой и талантливой Юлии Началовой. "Царство ей небесное, смотрит на нас с облачка", – высказался один из фолловеров.
Напомним, Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в 2019 году. Вокалистка скончалась от тяжелой болезни. У певицы осталась дочь Вера.
Ранее в Сети появился слух, что у артистки после ее смерти родился сын, поскольку она якобы замораживала свои яйцеклетки. Поговаривают, что мальчика родила суррогатная мать. Возможно, скоро мы узнаем правду, когда на Первом канале будут показывать биографический фильм о жизни Юлии Началовой, в котором снимались ее родители, дочь, и, конечно же, Анна Исаева.
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