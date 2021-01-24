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"Сестричка" Началовой показала фото певицы после смерти

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Бывший директор покойной Юлии Началовой, которую за близкую дружбу с певицей называют ее "сестричкой", поделилась редким снимком со звездой. Анна Исаева свято чтит память знаменитости.
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Кадр сделан в гримерке телеканала СТС. 31 января артистке исполнилось бы 40 лет. Ко дню рождения Юлии Началовой, а затем и к ее памятной дате федеральные каналы покажут несколько архивных программ с ее участием.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Так, Первый канал снял целый фильм о жизни исполнительницы, который выйдет в эфир с 25 по 27 января. Активное участие в организации памятных эфиров приняла бывший директор и подруга покойной Юлии Началовой. Анна Исаева разместила снимок с певицей в своем инстаграм-аккаунте.

"Сестричка" звезды сообщила, что это съемки проекта "Два голоса" канала СТС, 2015-2016 годы. Его ведущими были Юлия Началова и Дмитрий Шепелев. По словам Исаевой, иногда в гримерку привозили вредную еду, но есть очень хотелось, потому что съемочныи? процесс занимал по 18-19 часов. Так она объяснила наличие на столе бургеров и картошки фри.

Подписчики Анны Исаевой поблагодарили ее за память о певице и признались, что до сих пор не могут поверить в смерть молодой, красивой и талантливой Юлии Началовой. "Царство ей небесное, смотрит на нас с облачка", – высказался один из фолловеров.

Напомним, Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в 2019 году. Вокалистка скончалась от тяжелой болезни. У певицы осталась дочь Вера.

Ранее в Сети появился слух, что у артистки после ее смерти родился сын, поскольку она якобы замораживала свои яйцеклетки. Поговаривают, что мальчика родила суррогатная мать. Возможно, скоро мы узнаем правду, когда на Первом канале будут показывать биографический фильм о жизни Юлии Началовой, в котором снимались ее родители, дочь, и, конечно же, Анна Исаева.

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Автор: 24 января 2021, 16:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

комментарии

Ответить:

гость
Ответить
Аннушка, благодарю за снимок. Юля там с грузинским папой и дочкой "Денжероуз" пела, если не ошибаюсь. Есть шикарная запись. Началова даже там на пол тона голос снизила, чтобы во всей красе показать 12-ти летнюю девочку.
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