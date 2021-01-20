Украинскую певицу затравили на родине за связь с Киркоровым

Филипп Киркоров пожаловался, что артисты становятся заложниками обстоятельств. Особенно певец переживает из-за того, что не может приехать на Украину, а в Белоруссии его считают врагом номер один после песни в поддержку Александра Лукашенко.

Как отметил артист, когда ему предложили исполнить композицию "Любимую не отдают", то рассказали, что в соседней стране очень напряженная ситуация, поэтому нужно спеть что-то про любовь. Звезде трек понравился, он и не предполагал, что название – цитата из речи белорусского президента. "Я что, все его речи слушаю?" – возмутился Филипп Киркоров.

Артист считает, что за свою карьеру внес значительный вклад в развитие музыки и культуры соседней страны. В 2007 году он вместе с Дмитрием Колдуном показал достойный для Белоруссии результат на "Евровидении". По словам Филиппа Киркорова, его всегда пытаются сделать разменной монетой в конфликтах. "Я никогда не шел в толпе – все это знают", – говорит артист.

Он сожалеет, что с ним перестал общаться его давний приятель Владимир Зеленский. "А мы же дружили – не разлей вода!" – говорит музыкант. По словам исполнителя, ему жалко, что он уже семь лет не может порадовать поклонников в соседней стране из-за того, что принял участие в "Новой волне" в Крыму и стал невъездным в Украину.

При этом некоторых артистов травят только лишь за одно появление в компании Филиппа Киркорова. По словам поп-короля, он выступил с интересным шоу на нейтральной территории – в Арабских Эмиратах – с украинской певицей Юлией Поляковой, и теперь девушка страдает.

"Оля на свою голову получила в Украине огромные проблемы, ее чуть не распяли", – заявил Киркоров.

При этом певец отметил, что в России не было шума по поводу того, что он выступил на одной сцене с украинской дивой, а в соседней стране подняли хай... Филипп Киркоров не может взять в толк, почему люди не радуются, что артисты прокладывают зыбкий мостик дружбы между враждующими странами.