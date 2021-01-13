"Достойная замена": дочь перепела самый известный хит Пугачевой

Именно Паулс написал для Аллы Пугачевой песню, которая впоследствии стала самым популярным хитом артистки, – "Миллион алых роз". Большинство исполнителей записывали видео и выкладывали фото в "Инстаграм", трогательно поздравляя композитора. Алла Борисовна оказалась самой оригинальной и удивила всех.
В этот день было просто необходимо исполнить "Миллион алых роз". Однако выступила с песней не Примадонна, а ее дочь Лиза. Кадры опубликовали на одной из фан-страниц девочки.
Лиза Галкина предстала перед восхищенными зрителями в нежном персиковом платье. Волосы были собраны в интересную прическу из косичек. "С днем рождения, Раймонд! Поет Лиза", – написали под роликом.
Поклонники пришли в восторг от выступления девочки. Теперь все пророчат Лизе большое будущее на сцене и отмечают, как сильно девочка напоминает маму. "Достойная замена растет" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Ангелочек", "Маленькая зажигалочка", "Лиза – продолжение мамы", "Браво, Лиза!!!", "Нет слов Обажаююююю", "Какая умница! Будет
артисткой!!!", "И слух, и голос у девочки есть будет
певицей, мама научит", "Мамина дочка", "Девчушка сладкая", – вздыхали пользователи в комментариях.
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