Расфуфыренная Пугачева устроила дома массовую вечеринку

Максим Галкин поделился снимком с торжественного мероприятия в замке, где он проживает с Аллой Пугачевой. Примадонна и ее супруг решили отметить праздник в широком кругу друзей, не соблюдая социальную дистанцию.

Размещение в инстаграм-каналах фото и видео с новогодних вечеринок уже стало традицией в мире шоу-бизнеса. Знаменитости считают важным показать, как отмечают праздник и как выглядят во время всеобщего веселья. Не исключение и Максим Галкин – он похвастался снимком с женой, детьми и толпой народа, которая заполонила замок Аллы Пугачевой. Звездное семейство организовало дома массовое скопление людей, которые тесно общались и не использовали средства индивидуальной защиты должным образом.

На снимке вся дружная компания сидит на огромной лестнице. Алла Пугачева предстала вперед камерой в эффектном серебристо-белом наряде, оголив плечо. Примадонна облокотилась на свою наследницу Лизу, которую фотограф заснял с испуганным выражением лица. Гостями Галкина и Пугачевой стала семья Юдашкиных, а также неизвестные широкой публике персоны. На вечеринке Примадонны не оказалось Кристины Орбакайте, что очень расстроило поклонников Аллы Борисовны.

Многие пользователи Сети выразили недовольство тем, что звездное семейство собрало дома слишком много людей, когда в стране бушует пандемия коронавируса. "Хорошо у вас там, хоть собраться можно! А нас заставили сидеть по норам!", "Это все переболевшие короной или кандидаты? Пожалели бы пожилых людей", "Маски где?", "А где дистанция? Или только нас всех касается, встречаем только своей семьёй, у себя дома?", – выразились комментаторы в адрес Аллы Пугачевой и ее супруга.