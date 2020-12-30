"Прекратите смешить народ": на хвастающуюся горами денег Пугачеву вылили ушат помоев

Осенью 2013 года Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями. Артисты долгое время никому не показывали детей. Впервые поклонники увидели Лизу и Гарри в эфире телеканала "НТВ" в 2015 году.



Поклонники восхищались близнецами, злые языки выдвигали десятки версий их появления на свет, а завистники не переставали писать оскорбительные тексты при каждой удобной возможности. Однако сейчас звездные мама и папа смирились с тем, что так будет всегда, и часто показывают детей в своих социальных сетях.

После 2015 года артисты много раз выставляли более ранние фотографии малышей. Один из таких кадров появился в фан-группе звездной пары в "Инстаграм". На фото Алла Борисовна стоит в коротких розоватых шортах, блузе с цветочным принтом и держит на руках крохотную Лизу, которой около семи месяцев. Малышка одета в светлый трикотажный костюм, а ее голову украшает фиолетовая повязка.

"Если хотите, чтобы у ваших детей все получалось хорошо, тогда вдвое больше проводите с ними времени и вдвое меньше балуйте их деньгами!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – написано в публикации. Фото произвело фурор в интернете. Сначала пользователи начали умиляться трогательному кадру: "Ну, какие куколки стоят. Обожаю", "Мамина дочка", "Копия мамы. Дай бог вам счастья и здоровья", "Какие обе милашки!", "Две, звезды", "Не девочки, а богини", – восхищались они.

Однако итог оказался плачевным. Аллу Борисовну стали обвинять в излишней демонстрации собственного богатства и других "грехах". "Сказала простым людям бабушка-миллионерша! Прекратите уже смешить народ! Покоя не хочется????", "Вы с ума сошли??? Откуда деньги чтоб детей побаловать, тут как бы прожить до пенсии", "Богатым бедных не понять", "А чем хуже другие дети, у которых родители тоже много работают, но не заламывают такие суммы за свою работу. А вы, из шоу бизнеса, оборзели...", – не унимались комментаторы.



