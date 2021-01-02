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Шоу-бизнес
Появились данные о возвращении Пугачевой на сцену

Появились данные о возвращении Пугачевой на сцену

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Афина Март

Афина Март блогер

 Профессиональный дипломированный астролог, таролог, создатель и преподаватель авторской школы мантики, телеведущая (программа "Знаки Судьбы", "Семейный гороскоп"), постоянный автор-эксперт газеты "Оракул" и автор в изданиях "Гороскопы и Предсказания", "Тайны ХХ века", "Советы Оракула"
Примадонна готовит поклонникам приятный сюрприз. В новом году Алла Пугачева может вновь выйти на сцену, рассказала астролог Афина Март.
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Представлять обладательницу этого гороскопа нет необходимости. Ее знают все. Либо любят, либо не любят. Я, как профессиональный астролог, не могу отказать себе в чести и удовольствии рассказать астрологическим языком об этой шикарной женщине и восхитительной певице.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Гороскоп Аллы Пугачевой информационный и "говорящий". Мощный стеллиум экзальтирующего Солнца, в знаке Овен в совокупности с Меркурием, Венерой, Марсом, Восходящим Лунным Узлом, дополненный Гадесом наделил мощной пробивной силой, сравнимой лишь с ледоколом. Огненная женщина амазонского типа с бойцовскими качествами. В характере, безусловно, присутствует доминантность (желание властвовать, подчинять) – Марс в Овне, но вместе с тем присутствует благородство, щедрость, готовность помочь.

Кроме того, такой стеллиум в огненном знаке с аспектом (секстиль) на Уран, работает как постоянный генератор энергии, и дает прекрасные творческие возможности. Естественно, что такого накала импульсивность и склонность к драматизации требовали выхода. И, ничего не нашлось бы для этого лучше, чем сцена. Луна в Скорпионе и связь Нептуна с Плутоном дали несомненные магические "ведьминские" способности, мстительность, и высокий уровень выживаемость в любых кризисах, как физических, так и психических.

Для сцены Космос очень щедро наградил сильным магнетичным, незабываемым голосом (Нептун в гармоничном аспекте с Плутоном, Меркурий в гармоничном аспекте с Сатурном). Действие певческого таланта было подобно гипнозу, особенно в советский период ее творчества. Сильный, завораживающий, пронизывающий до дрожи, голос, харизматичность (Плутон во Льве), нестандартность и не зашоренность в поведении вынесли обладательницу гороскопа на вершину славы, но и сделал заложницей успеха.

Планка поднята очень высокая, и уступать Примадонны не намерена. Эта женщина добилась всего чего можно желать. Но нельзя сказать, что статус Примадонны дался легко. Социальные планеты– Юпитер и Сатурн достаточно разрушительно проявлены в гороскопе. Путь к славе не был устлан ковровой дорожкой.

Жесткий аспект (квадратура) между Солнцем и Юпитером загнали ее в узкий коридор погони за славой и известностью. Чем больше певица достигала и добивалась, тем больших высот ей хотелось достичь и больше от нее требовалось. Все, что делала Алла Пугачева становилось брендом высшего качества. Пожалуй, только бизнес ей не давался. И, личная жизнь строилась "через тернии".

Черная Луна в Рыбах и негармоничная Венера в знаке Овен давали калейдоскопическую смену партнеров, но не давали того, что именуют "тихим женским счастьем". Да, и творчество – исключительно об этом, о неразделенной любви, страданиях, одиночестве. К счастью, период, когда "сильная женщина плачет у окна" канул в Лету безвозвратно, когда в ее жизни появился Максим Галкин. Эта пара повернула Колесо времени в обратную сторону. И в принципе, нет смысла обсуждать очевидное. Завидуйте молча.

Уходящий 2020 год год Алла Пугачева перенесла достаточно спокойно, сказалась высокая сопротивляемость к негативным факторам в жизни, да и материальная сторона жизни сейчас достаточно благополучна.

Предстоящий год (вторая половина) активизирует социальную жизнь. На мой взгляд, затворническая жизнь завершается. Юпитер, находящийся в гороскопе рождения в первом градусе Водолея, принимает аспекты от транзитных Юпитера и Сатурна. Не усидеть Алле Борисовне за каменными стенами в деревне Грязь.

Мотивирующий аспект (квадратура) между транзитным Плутоном в Козероге и решительной Венерой в Овне показатель того, что продолжатся эксперименты с внешностью. Конечно, нет предела совершенству, благо возможности пластической хирургии невероятны, но все же… Голос может потерять: тот же Плутон давит разрушительным аспектом на Меркурий, а затем и на Солнце. Проблемы со здоровьем очевидны. В зоне опасности голова, сердечно-сосудистая система и позвоночник. Но, не будем о грустном.

Показатели дирекционной Луны почти такие же, как были в год рождения двойняшек Лизы и Гарри, поэтому могу предположить, что в семье ожидается пополнение. Минуточку! Это не то, что вы подумали, скорее всего, это появление внуков (правнуков). Хочется верить, что и творчеством порадует Примадонна. Не сольным концертом, конечно, нечасто, но на сцене мы ее увидим.

Хотелось бы и политическую судьбу прогнозировать, уж очень силен Плутон во Льве в аспекте с Марсом– невероятные лидерские качества! Но, пожалуй, нет. Не променяет она семейное счастье на партийный билет. А могла бы! Транзитные аспекты формируют показатели нового проекта. Алла Пугачева умеет удивлять. Не исключено, что это будет, либо фестиваль, либо благотворительный проект, а может быть фильм. Поживем– увидим!

Хочется пожелать Алле Борисовне в наступающем году: наслаждайтесь жизнью и берегите себя, Примадонна!

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2 января 2021, 06:22 Источник: Дни.ру

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