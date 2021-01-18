"Порезали так, как было выгодно": воспевающее Пугачеву шоу уличили в обмане

На прошлой неделе телеканал "ТВ Центр" выпустил программу "В тени Примадонны", которая рассказывает об отношениях Аллы Пугачевой с покинувшим сцену коллегами. Многие считают, что передача получилось крайне комплиментарной по отношению к артистке. Однако гости программы возмущены подходом журналистов: их даже не предупредили, что придется обсуждать звезду.



Описание передачи на официальном сайте гласит: "Она жёстко расправлялась с конкурентами, вырезала певиц из "Голубых огоньков"? и одним щелчком пальцев? сворачивала чужие гастроли: где правда, а где мифы? Кому перешла дорогу Алла Пугачёва? И кто готов сегодня бросить вызов самой Примадонне?". Участники шоу утверждают, что их приглашали с совершенно другой целью. Они были уверены: впереди лишь интервью о собственной жизни и творчестве.

"Просили рассказать о нынешнем положении артистов в условиях пандемии, когда один за одним отменяются концерты, и в целом отрасль терпит убытки. В итоге же мое получасовое интервью свелось к пяти минутам, в которых я говорю только о Пугачевой", – не сдержал эмоций Игорь Наджиев. Артист считает, что режиссеры обманули не только его, но и всех остальных героев, посчитав, что так будет проще обеспечить их присутствие.

Выяснилось, что то же произошло и с Ликой Стар, которую пригласили поговорить о музыке. По словам певицы, она рассказывала о творчестве около трех часов, а журналисты внимательно ее слушали.

"Они вкрадчиво в это большое интервью вписали два вопроса об Алле Борисовне Пугачевой. Я сказала, что у меня нет никакого конфликта с ней. Меня никто не запрещал – мое исчезновение связано совсем с другим фактором", – пожаловалась исполнительница. Она отметила, что, в итоге, увидела на экране лишь три минуты из всей долгой беседы. Они "были порезаны так, как им это было выгодно".

Известно, что к скандалу присоединился и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян. Теперь они вместе борются с непорядочностью руководства телепередачи.

