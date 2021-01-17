Дети Пугачевой и Галкина всполошили народ своими способностями

Семилетние Лиза и Гарри вернулись к творческим сценкам. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой порадовали родителей еще одним выступлением в стенах их особняка. Многочисленная аудитория не смогла сдержать эмоций от увиденного.

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