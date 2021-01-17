Дети Пугачевой и Галкина всполошили народ своими способностями

Каждый день публика с нетерпением ждет выхода новых серий о приключениях звездных наследников. Гарри и Лиза уже завоевали всенародную любовь и приобрели славу в социальных сетях.
В обновленном ролике Максим Галкин показал юмористическую постановку, которую самостоятельно сочинили и сыграли двойняшки. Дети Примадонны и телеведущего смогли рассмешить пользователей очередной драмой.
Согласно сюжету, мальчишка не смог разобраться с открытием замка, а смышленая кучеряшка с легкостью распахнула дверцу, не приложив каких-либо усилий. Юморист добавил, что "режиссура и драматургия – Гарри и Елизавета".
Звездные пара гордится своими наследниками и часто рассказывает об их успехах. К слову, ребята отправились в школу, когда им еще не было и семи лет. Алла Пугачева настояла на том, чтобы отпрыски обучались в элитном учреждении.
Поговаривают, что школьное образование одного ребенка обходится звездной чете в 1,6 миллиона рублей в год, на второго, по правилам учебного заведения, делают скидку. Правда, незначительную.
"Одаренные дети, честное слово! В такой семье нельзя быть не талантливым. Ждем следующих постановок", – отметили комментаторы.
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