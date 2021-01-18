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Шоу-бизнес

"Мне стало реально страшно": Бузова возмущена происшествием в аэропорту с Навальным

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая Ольга Бузова, которая возвращалась из Санкт-Петербурга в Москву в момент задержания блогера и оппозиционера Алексея Навального, возмущена случившемся в аэропорту. Самолет, на борту которого находилась поп-дива, приземлился не во Внуково, как планировалось, а в Шереметьево.
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Алексей Навальный, ранее объявленный в розыск, был задержан сотрудниками полиции на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний объяснили, что блогер систематически нарушал условия испытательного срока.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Алексей Анатольевич Навальный

Алексей Анатольевич Навальный общественный деятель

Планировалось, что самолет с Навальным, вылетевшем из Берлина, приземлится во Внуково. Ольга Бузова, которая летела из Санкт-Петербурга, тоже рассчитывала, что ее борт сядет в этом аэропорту. Телеведущая была возмущена, когда узнала, что прибудет в Шереметьево.

Позже поп-дива рассказала, что самолет, в котором она находилась, кружил над Москвой около часа. "В какой-то момент мне стало реально страшно", – призналась Ольга, которая тогда торопилась на съемки.

По прилете Бузова также узнала, что в аэропорту Внуково ее ждали поклонники, окруженные людьми, встречающими Навального. Телеведущая недоумевает, откуда фанаты узнали о ее прибытии, ведь об этом, по ее словам, знали лишь три человека.

Что касается Алексея Навального, то в ближайшее время суд для него определит меру пресечения. Пока он находится под стражей. Напомним, осенью после лечения в Германии блогер заявил об отравлении. Он якобы вычислил людей, которые пытались его убить. В декабре 2020-го в отношении оппозиционера было возбуждено уголовное дело по части 4 стати 159 УК РФ "Мошенничестве в особо крупном размере".

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Автор: 18 января 2021, 09:41 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
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Олечка! Мы с тобой! Ты- лучшая, ты- олицетворение российского шоу- бизнеса. Завистников- много, ты такая- одна. Даже экс- певичка Пугачёва признала, что Оля- ПЕВИЦА №1! Бузова- феномен и эксклюзив!
Гость
Ответить
А как ее поклонники переместились из Внуково в Шереметьево? Совсем кукуха едет
1

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