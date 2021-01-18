"Мне стало реально страшно": Бузова возмущена происшествием в аэропорту с Навальным

Алексей Навальный, ранее объявленный в розыск, был задержан сотрудниками полиции на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний объяснили, что блогер систематически нарушал условия испытательного срока.
Планировалось, что самолет с Навальным, вылетевшем из Берлина, приземлится во Внуково. Ольга Бузова, которая летела из Санкт-Петербурга, тоже рассчитывала, что ее борт сядет в этом аэропорту. Телеведущая была возмущена, когда узнала, что прибудет в Шереметьево.
Позже поп-дива рассказала, что самолет, в котором она находилась, кружил над Москвой около часа. "В какой-то момент мне стало реально страшно", – призналась Ольга, которая тогда торопилась на съемки.
По прилете Бузова также узнала, что в аэропорту Внуково ее ждали поклонники, окруженные людьми, встречающими Навального. Телеведущая недоумевает, откуда фанаты узнали о ее прибытии, ведь об этом, по ее словам, знали лишь три человека.
Что касается Алексея Навального, то в ближайшее время суд для него определит меру пресечения. Пока он находится под стражей. Напомним, осенью после лечения в Германии блогер заявил об отравлении. Он якобы вычислил людей, которые пытались его убить. В декабре 2020-го в отношении оппозиционера было возбуждено уголовное дело по части 4 стати 159 УК РФ "Мошенничестве в особо крупном размере".
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