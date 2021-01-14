"Столько всего пережила, а тут еще рак": новость о Бузовой вызвала оторопь

Выяснилось, что, кроме сломанных ребер, были и другие травмы, которые причиняли ей сильную боль. Ольга рассказала о кровавых мозолях, с которыми ей пришлось жить. "Просто неэстетично даже об этом говорить, но у меня дырки в мизинцах до кости дошли. А никто мне не говорил, что нужно было сразу аннулировать мозоль. Я ходила, у меня все это росло, превратилось в итоге в огромную шишку", – пожаловалась тогда Бузова.
Многие интернет-издания выпустили материалы на эту тему и предпочли "выкрутить" слова исполнительницы о шишках на ногах в то, что у нее опухоли. Затем это переросло в слухи об онкологическом заболевании певицы.
Большую роль в этой истории сыграл популярный телеграм-канал "НеМалахов", который только подогрел интерес и окончательно огорчил всех поклонников творчества артистки. Редакторы выложили скрин подобного заголовка и подписали "У Бузовой рак???" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). Реакция последовала незамедлительно.
Общественность быстро разнесла известие в Сети. Фанаты исполнительницы пришли в ужас и попытались выяснить, что происходит.
"Что с Бузовой? Реально рак?", "Ой, только не онкология у Олечки! Она же такая молодая, еще не реализовалась!", "Дай Бог здоровья Ольге! Чтобы бежали от нее все недуги!", "Оля столько всего пережила... А тут еще рак... Какой ужас", – негодовали пользователи. Отметим, сама Ольга пока никак не прокомментировала происходящее.
Популярные темы форума
ВЫ "СТАРАЯ ДЕВА" - ВАМ СЮДА !!!
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Люблю иногда фантазировать о разном!
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Душ
Муж изменяет
Мишель- самая классная дама!