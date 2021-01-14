"Столько всего пережила, а тут еще рак": новость о Бузовой вызвала оторопь

Ранее Ольга Бузова дала интервью, в котором рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время тренировок на шоу "Ледниковый период". Помимо стресса, большая нагрузка серьезно ударила по здоровью исполнительницы.

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