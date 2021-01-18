"У нас контракт, успокойтесь": Манукян поставил точку в слухах о пиар-романе с Бузовой

Говоря об отношениях с Ольгой Бузовой, Давид Манукян признался, что телеведущая его изменила. Блогер, который до встречи с поп-дивой не верил в возвышенные чувства, якобы стал более романтичным и внимательным. При этом артист отметил, что не намерен доказывать публике свою любовь к Бузовой.
По словам Давида, на него и Ольгу слухи о пиар-романе не воздействуют. Молодой человек дал понять, что ни его, ни возлюбленную не заботят эти новости. "Пусть пишут. У нас контракт, успокойтесь", – сказал Манукян для того, чтобы от него и Бузовой отстали сплетники.
Напомним, недавно Ольга и Давид проводили время на Мальдивах. Парочка делилась с подписчиками в "Инстаграм" романтическими моментами. Судя по кадрам, которые на днях появились в Сети, влюбленные на островах сыграли тайную свадьбу.
На этой неделе Ольга Бузова и Давид Манукян вернулись в Москву. Телеведущая приступила к съемкам новых выпусков шоу "Бородина против Бузовой". Избранник поп-дивы, в свою очередь, появился на проекте "Танцы со звездами". Блогер вместе с Дарьей Палей будет бороться за победу.
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