"У нас контракт, успокойтесь": Манукян поставил точку в слухах о пиар-романе с Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян (DAVA) встречаются почти полгода. За это время появились слухи о том, что телеведущая и блогер, якобы связаны контрактом, поэтому ради пиара разыгрывают на камеру историю любви. В недавнем интервью молодой человек прокомментировал эти домыслы.

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