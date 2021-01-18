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Шоу-бизнес

"У нас контракт, успокойтесь": Манукян поставил точку в слухах о пиар-романе с Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Давид Манукян (DAVA) встречаются почти полгода. За это время появились слухи о том, что телеведущая и блогер, якобы связаны контрактом, поэтому ради пиара разыгрывают на камеру историю любви. В недавнем интервью молодой человек прокомментировал эти домыслы.
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Говоря об отношениях с Ольгой Бузовой, Давид Манукян признался, что телеведущая его изменила. Блогер, который до встречи с поп-дивой не верил в возвышенные чувства, якобы стал более романтичным и внимательным. При этом артист отметил, что не намерен доказывать публике свою любовь к Бузовой.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По словам Давида, на него и Ольгу слухи о пиар-романе не воздействуют. Молодой человек дал понять, что ни его, ни возлюбленную не заботят эти новости. "Пусть пишут. У нас контракт, успокойтесь", – сказал Манукян для того, чтобы от него и Бузовой отстали сплетники.

Напомним, недавно Ольга и Давид проводили время на Мальдивах. Парочка делилась с подписчиками в "Инстаграм" романтическими моментами. Судя по кадрам, которые на днях появились в Сети, влюбленные на островах сыграли тайную свадьбу.

На этой неделе Ольга Бузова и Давид Манукян вернулись в Москву. Телеведущая приступила к съемкам новых выпусков шоу "Бородина против Бузовой". Избранник поп-дивы, в свою очередь, появился на проекте "Танцы со звездами". Блогер вместе с Дарьей Палей будет бороться за победу.

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Автор: 18 января 2021, 02:14 Источник: YouTube-канал FAMETIME TV ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Что же тупорылая отрицает свадьбу на Мальдивах? Дави сейчас этого не надо ,знает хитожопый ,сейчас не время каких то отрицательных проблем с этой идиоткой ,её подписчики ,это автоматом будут его ,а шоу танцы только начинается ,Бузова для него нужная штучка,поэтому то и глотку дерет ,что вранье про контракт Сейчас встанет крепче на ноги ,тогда пошла вот Бузова,зачем это существо кому то нужна,как женщина ,это ходячая идиотка ,которой хитро сделали подписчиков ,а если есть настояшие,а не боты ,так ими воспользуется сейчас Дави Вот его задача Причем эта пустышка нужна кому то ? Да её лечить
Это ж как надо ненавидеть человека, чтобы такое писать. Видать, сильно дорогу перешла где-то.
Гость
Ответить
Что же тупорылая отрицает свадьбу на Мальдивах? Дави сейчас этого не надо ,знает хитожопый ,сейчас не время каких то отрицательных проблем с этой идиоткой ,её подписчики ,это автоматом будут его ,а шоу танцы только начинается ,Бузова для него нужная штучка,поэтому то и глотку дерет ,что вранье про контракт Сейчас встанет крепче на ноги ,тогда пошла вот Бузова,зачем это существо кому то нужна,как женщина ,это ходячая идиотка ,которой хитро сделали подписчиков ,а если есть настояшие,а не боты ,так ими воспользуется сейчас Дави Вот его задача Причем эта пустышка нужна кому то ? Да её лечить
Гость
Ответить
Автор 17 месяцев,это что полгода? Хоть, когда пишите ерунду ,читайте про тех о ком пишите А так Манукян уже несколько раз прибегал к такому приему,как бы соглашаться со слухами,тем самым пытаясь КАК БЫ убедить в обратно Не горюй, альфонс у тебя есть возможность уйти от этого чудовища Тебе нужны дети ?от женщины, с которой собираешься связать свою жизнь, но этого не будет ВОТ и все, ты свободен даже никто не будет тебя осуждать ,как Тарасова,но тебя скорее поймут ,потому что ОНО чудовище ,не может быть матерью Зато нагулялась Бузова,в притоне не церемонились
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