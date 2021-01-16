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Победительница

Победительница "Холостяка"? Таинственная брюнетка прижималась к Тимати на публике

Рэпер Тимати. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com.
Рэпера Тимати заметили в компании привлекательной брюнетки. Ходят слухи, что именно эта девушка станет победительницей нового сезона шоу "Холостяк".

Продолжение: Загадочная участница шоу "Холостяк" рассказала об отношениях с Тимати
прочитано 1443 раза

Артист посетил концерт в ОАЭ. Знаменитость сопровождала красотка с формами. Снимок с мероприятия, на котором загадочная брюнетка прижимается к Тимати, моментально распространился в соцсетях.

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Поговаривают, что спутница рэпера – это модель Анастасия Вербовая. Дескать, девушка является участницей нового сезона шоу "Холостяк". Именно ей, по слухам, предстоит победить в проекте.

Пользователи Сети отметили, что Анастасия Вербовая вполне во вкусе Тимати – брюнетка, с длинными ногами и пышными формами. Девушка напоминает экс-избранницу артиста Анастасию Решетову.

Добавим, что некоторое время назад сплетники приписывали рэперу роман со стилистом Алиной Артыковой. Интересно, что она тоже была на упомянутом выше концерте.

Рэпер Тимати уже несколько недель находится в Арабских Эмиратах. Там проходят съемки программы "Холостяк". За сердце знаменитости соперничают самые красивые россиянки. По данным СМИ, у Тимати уже есть несколько фавориток. Также ходят упорные слухи о воссоединении знаменитости с Анастасией Решетовой. Модель домыслы отрицает, мол, она просто дружит с бывшим, ведь у них есть сын.

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Автор: 16 января 2021, 12:53 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати

комментарии

Ответить:

TOMOC
Ответить
Юсупов ты там Круглогодично На Программе ПристрОйся, может сифилис Тебя Наконец прожжет
1

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