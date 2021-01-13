Доставай тампон и наноси погуще интимную смазку: неожиданные радости затейника Тимати

"Вы знаете, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение" – грезили герои фильма "Москва слезам не верит". Сегодня это выражение можно перефразировать: "Вы знаете, со временем Тимати перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет – один сплошной Тимати".



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