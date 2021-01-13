Доставай тампон и наноси погуще интимную смазку: неожиданные радости затейника Тимати

Мы привыкли, что Тимати – это человек-бренд. Парикмахерские, бургерные, тату-салон, мойки для машин, сеть компьютерных клубов – все это Тимати. Но уже в самое ближайшее время его присутствие в жизни каждого из нас заметно увеличится. Кажется, не останется сфер, куда бы не дотянулась его татуированная донельзя рука.
Он зарегистрировал новый бренд, который охватит практически все стороны бытия человека. Только представьте – утром чистишь зубы пастой от Тимати, погружаешь в себя при необходимости тампон его же марки, мажешь губы блеском для губ, а туфли – гуталином. Потом одеваешься в созданные под его началом одежду и обувь, и идешь заниматься садоводством или строительством. После работы тебя ждут в спортивном зале, караоке-клубе или гостинице от Тимати. Вечером же ты можешь увлажнить себя или партнера его интимной смазкой и.... А если не повезет – отправляйся в клинику ЭКО – она тоже планируется быть в активе у музыканта.
Регистрация товарного знака Timati, под которым певец и планирует продвигать все эти услуги и товары, обошлась всего в 60 тысяч. Копейки, если учесть, что певец за минувший год заработал 5.1 миллионов долларов и вошел в топ "40 самых успешных звезд России до 40 лет 2020" по версии Forbes.
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