"Первый раз": Тимати сняли на отдыхе с поджарым жеребцом

В своем инстаграм-аккаунте музыкант опубликовал видео, наслаждается необычным для него занятием. Рэпер Тимати отметил, что впервые сел на коня в таких условиях и даже по неопытности подвергся реальной опасности, потому что ему попался довольно лютый жеребец.
"Два падения, выход в свечку", – поделился артист. К счастью, звезда не получила никаких травм.
Отметим, что рэпер Тимати активно занимается различными видами спорта. Он часто катается на серфе и обожает любые экстремальные развлечения на воде. Кроме того, он посещает тренажерный зал и увлекается сноубордингом. А год назад он анонсировал открытие своего фитнес-клуба.
Исполнитель отдыхает в Дубае со своими друзьями, а также бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой и их общим годовалым сыном Ратмиром. Совместный отпуск экс-пары породил немало слухов. Дело в том, что рэпер Тимати и модель расстались в начале сентября 2020 года. Разрыв их отношений стал шоком для поклонников.
Как писали "Дни.ру", сначала даже коллеги рэпера Тимати по шоу-бизнесу решили, что пара просто привлекает к себе внимание. Более того, экс-влюбленные сразу после расставания объявили об участии в двух популярных телепроектах на ТНТ. Однако недавно Анастасия Решетова заверила, что они с музыкантом действительно расстались, а поддерживают теплые отношения ради общего ребенка.
Напомним, что рэпер Тимати также воспитывает дочь Алису, которой на данный момент шесть лет. Она родилась в отношениях рэпера с моделью Аленой Шишковой.
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