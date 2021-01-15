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Тихий ужас: обнародовано предсмертное фото Грачевского под аппаратом из реанимации

Тихий ужас: обнародовано предсмертное фото Грачевского под аппаратом из реанимации

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Борис Грачевский почти месяц находился в палате интенсивной терапии московской больницы № 52. Он был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который насыщает кровь кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности. Медики оценивала его состояние как стабильно тяжелое.
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Друзья отца "Ералаша" говорили, что он борется не только с пневмонией, которую вызвал коронавирус, но и с бактериальной инфекцией, а процент поражения легких достиг 75... Но сам Борис Юрьевич присутствия духа при этом не терял. А когда еще не был введен в медикаментозную кому, даже шутил.

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Накануне нового года на странице Грачевского в социальной сети "Инстаграм" появилось его селфи-фото из реанимации. "А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!" – улыбался он с кислородным аппаратом на лице. Тогда никто и подумать не мог, что жизнь Борису Юрьевичу осталось чуть больше двух недель...

Вечером 14 января сердце Грачевского остановилось. И под тем, как оказалось, последним прижизненным снимком, появились комментарии, полные ужаса, горя и недоумения.

"Лети, родной, не могу поверить! Люблю", – написала Лера Кудрявцева. "Один из немногих, кто развелся досудебно и достойно. Я была по другую сторону но осталась благодарна за этот кейс... Неожиданно и грустно", – отметилась Катя Гордон. "Как же так, дядя Боря? Ну как же так? Соболезнования родным и близким", – заметил Михаил Галустян. "Я написала в вотсап: "Как ты, Боречка?" Последний твой ответ мне был обнадеживающим!" – вспоминает Ирина Безрукова. "Как скучно станет без твоей улыбки и серьезных разговоров о жизни. Мир тебе и спасибо за все, что ты успел сделать", – добавила Лолита.

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Автор: 15 января 2021, 10:30 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник

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