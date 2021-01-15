Не переживет этого: От дочери скрывают смерть Бориса Грачевского

Когда Борис Грачевский оказался в реанимации, журналисты и друзья бросили звонить его предыдущей жене Анне, хотя они развелись почти семь лет назад. А что писали в Интернете! Слава богу, восьмилетняя дочь отца "Ералаша" всего этого не читала.

прочитано 1335 раз