Не переживет этого: От дочери скрывают смерть Бориса Грачевского

"Слава Богу, что у Василисы нет возможности читать новости в Интернете... – говорит Анна Грачевская. – Она, конечно, задает вопросы, но я успокаиваю и объясняю, что, мол, "папа много спит и скоро ему будет лучше".
Девочка, которая души не чаяла в отце, все ждала, когда же ему станет лучше. И готовила трогательный подарок к выздоровлению. "Она нарисовала твой портрет, помнишь, ты хотел, и сказала, что привезет тебе, когда ты вернешься из больницы", – обратилась Грачевская уже в открытом письме к уже умершему супругу. Но дочери про его уход так и не решилась сказать.
Сегодня решается вопрос с датой прощания и местом похорон. Но вот все ли четверо детей от трех браков соберутся у гроба – пока большой вопрос. Анна Грачевская не очень хочет, чтобы ее 8-летняя Василиса видела бездыханное тело отца в гробу – предпочитает, чтобы запомнила его веселым, энергичным и задорным. Да и гроб, вероятно, будет закрытым...
Напомним, Борис Грачевский умер на 72-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В больнице под аппаратом ИВЛ и в состоянии медикаментозной комы он провел почти месяц...
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