"Была остановка сердца": с Дрожжиной случилось горе после заключения

Юрист Михаил Цивин и Наталья Дрожжина стали гостями программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". Актриса призналась, что едва не умерла.

По словам Цивиной, она оказалась на грани жизни и смерти. Звезда кино отметила, что у нее два раза после заключения была остановка сердца. Актриса заверила, что приехавшая скорая помощь это зафиксировала.

Также супруга юриста Михаила Цивина посетовала на то, что многие люди в телестудии посмеялись над ее синяками. Выяснилось, что она просто постеснялась идти снимать побои знакомой в травмпункте. Оказалось, что у Натальи Цивиной сломано четвертое ребро и разорваны связки правой руки.

"В тюрьме я только сидела, лежать я не могла", – поделилась женщина. Она добавила, что чувствует себя плохо из-за скандала с наследством актера Алексея Баталова. А в конце 2020 года у Натальи Дрожжиной скончался близкий человек, Раиса Ивановна, которая помогала им с мужем по дому.

Напомним, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обвиняются в мошенничестве. Якобы супруги обманули семью артиста и решили завладеть их имуществом и активами.

Ранее стало известно, что Наталья Дрожжина подала иск в суд к дочери Баталова, Марии. Она хочет расторгнуть договоры ренты, а потом вернуть наследнице актера все жилье. Сейчас юристы пытаются доказать, что вдова Баталова стала жертвой мошенников, и ее собственность была переписана на Цивина и Дрожжину незаконно.

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