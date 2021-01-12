"Уже сами на себя не похожи": переделанную Бледанс перестали узнавать

Пока многие российские звезды отдыхают в теплых краях, Эвелина Бледанс решила навестить родные места. Артистка отправилась в Крым, чтобы показать сыну Семену любимые достопримечательности.

В личном блоге знаменитость опубликовала несколько фото и видео из Воронцовского дворца. Она рассказала, что большая часть детства прошла в Алупке – там работали ее родители. По словам актрисы, отец был гравером, а мама помогала реализовывать товар, который он готовил для продажи туристам.

"Папа делал надписи именные надписи с приветом из Крыма на открытках, чашках, а также ракушках и перескопчиках (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Эвелина Бледанс. Как отметила звезда, они с сестрой помогали родителям продавать сувениры, а в перерывах бегали гулять по Воронцовскому дворцу.

"И вот я здесь через почти 40 лет. Столько приятных воспоминании? и тепла от каждого камушка парка", – написала актриса. Правда, Эвелина Бледанс слегка разочаровалась после посещения достопримечательности. Например, ее расстроило, что теперь вход в парк платный, а статуи львов укрыли сеткой.

Поклонники успокоили звезду, отметив, что заграждения у памятников ставят только на зиму, а летом убирают. Впрочем, большинство обратили внимание на переделанную внешность Эвелины Бледанс. По мнению некоторых подписчиков, актриса переборщила с фейстюном.

"Зачем так фотошопить. Уже сами на себя не похожи", – написали в комментариях.