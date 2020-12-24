Бледанс показала нового мужа: Какой красавец

В личном блоге звезды появилось несколько фотографий с загадочным мужчиной. По словам знаменитости, она заклинала Вселенную послать ей нового супруга, и это действительно случилось. "Просила хорошего нового мужа. Получила", – заявила звезда.
На фотографиях Эвелина Бледанс запечатлена в компании импозантного мужчины. Пара нежно обнимается и выглядит очень счастливой. Правда, некоторые поклонники не поверили, что кавалер актрисы настоящий. У подписчиков появились подозрения, что рядом со звездой – партнер, с которым она приняла участие в съемках новой картины.
Однако большинство все же надеется, что Эвелина Бледанс наконец встретила свою любовь. "Красивая пара ???? Милая тебе только лучшее! Фантастическая женщина (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просила хорошего мужа, а Боженька дал еще и красивого", "Мужчина приятный и под стать Вам! Будьте счастливы", "Желаю вам счастья с новым мужем!", "Какой красавец", "Если это не шутка!!! То прям ????. счастья молодым!" – написали в комментариях.
Напомним, ранее Эвелина Бледанс рассказала, почему распался ее брак с Александром Семиным. По словам звезды, муж не выдержал пристального внимания прессы, а также стал жертвой гнусных манипуляций мошенницы, которая пыталась заработать на его публичности.
Популярные темы форума
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Россия
Дом 2
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
За что можно любить Россию?
Внучка вышла замуж за деда
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Телеконференция