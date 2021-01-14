Перепивший алкоголь кузен Елизаветы II арестован за попытку изнасилования

Как сообщают британские таблоиды, инцидент произошел в фамильном имении Глэмис в Шотландии. Там кузен Елизаветы II устраивал прием. Во время мероприятия Саймон Боуз-Лайон тепло общался с девушкой, чье имя не раскрывается. Закончив трапезу, двоюродный брат королевы направился в комнату, где была та гостья.
По ее словам, Саймон явился к ней в нетрезвом состоянии. Он набросился на девушку, повалил ее на кровать и пытался поцеловать. Мужчина приказывал гостье снять сорочку. Получив отказ, он начал срывать одежду с девушки.
В течение 20 минут она пыталась вырваться из рук Боуз-Лайона. После неудачной попытки кузен королевы вышел из комнаты, а девушка начала отправлять сообщения другим гостям замка и просить их о помощи.
К утру Саймон протрезвел и, осознав свою ошибку, пытался извиниться перед гостьей, но та уже успела рассказать о случившемся полицейским. Несмотря на его родственную связь с высокопоставленной особой, мужчину арестовали.
Двоюродный брат Елизаветы II признался, что ему очень стыдно из-за произошедшего. Он надеется, что девушка, а также другие гости замка смогут его простить.
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