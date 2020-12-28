Вешают лапшу на уши: заявлено о проблемах королевы Елизаветы II с головой

Российский журналист Дмитрий Киселев обрушился на британскую королеву Елизавету II и ее наследников. Речь, обличающую пороки августейших особ, телеведущий произнес в эфире программы "Вести недели" на "России 1".
По словам Киселева, сериал "Корона" от Netflix – нанес сокрушительный удар по монархии. Дескать, сериал показал, в каком глубочайшем кризисе находится дом Виндзоров.
Дмитрий Киселев назвал Елизавету II "королевой-бабушкой", а также намекнул, что 90-летняя царствующая особа уже плохо соображает, мол, у нее давно проблемы с головой. По словам российского журналиста, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вешает лапшу на уши старушке ради собственной выгоды.
"Борису Джонсону хоть с гуся вода, а бабушку жалко", – рассудил телеведущий.
Хорошенько прошелся Киселев по близким королевы. Супруга монарха, герцога Эдинбургского принца Филиппа, он охарактеризовал как бестактного расиста. Любимого сына Елизаветы II, принца Эндрю, российский журналист обозвал никчемным лжецом, который погряз в скандалах с педофилией.
Наследнику престола, принцу Чарльзу, также досталось на орехи от отечественного телевизионщика. На монаршего отпрыска вылился ушат помоев. "Безынициативен, расщеплен внутри и просто ленив", – рассудил Киселев. Первенцу британской королевы, по словам Дмитрия, до сих пор лакей выдавливает пасту на зубную щетку, между тем Чарльз каким-то образом дослужился до фельдмаршала и адмирала флота.
Дмитрий Киселев уверен, что принц Гарри и Меган Маркл в буквальном смысле сбежали от "деградации и паразитического образа жизни королевской семьи". Мол, предприимчивая пара не вынесла чопорного, бессмысленного и постыдного существования.
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