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Что скрывает под париком Пугачева

Что скрывает под париком Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие звезды для выступлений используют парики, в том числе и Алла Пугачеву. Артистку сложно представить без пышной рыжей копны волос.

Продолжение: "Достойная замена": дочь перепела самый известный хит Пугачевой
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С возрастом певице становится сложнее поддержать красоту и объем прически. Этот яркий имидж – ее визитная карточка, как и легендарные хиты.

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Алла Борисовна Пугачева певица

С возрастом любому исполнителю становится все сложнее поддерживать объем и густоту натуральных волос. В естественном виде, без парика, Аллу Пугачеву можно увидеть только на некоторых личных фото.

Однако однажды публика увидела, что на самом деле скрывается под париком певицы. В свое время на одном из эфиров Примадонна так увлеклась исполнением номера, что даже сорвала накладные локоны прямо перед камерами.

Позже певица потребовала удалить запись, но затем отнеслась к конфузу с иронией и даже сделала это своеобразной "изюминкой" своих выступлений. Теперь в финале концерта Алла Пугачева иногда снимает парик перед зрителями.

Отметим, 71-летняя звезда прекрасно выглядит в своем возрасте. Пару лет назад артистка заметно похудела. К тому же, она не забывает ухаживать за своей кожей. Правда, некоторые критики считают, что звезда переборщила с пластикой лица и стала выглядеть неестественно. Кроме того, в последнее время в гардеробе Аллы Пугачевой все чаще можно увидеть молодежные наряды, что тоже делает ее образ актуальным и свежим.

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Автор: 13 января 2021, 08:27 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
фаина Боруховна Пивзнер - старое и блевотное жидо!
Вы постоянно повторяете одно и то же. Ну, не открываете Вы Америку! Все давным- давно знают эту информацию. Вы бы, что- нибудь свеженькое, неизвестненькое о ней написали. Вот тогда бы, может быть, получили свои лайки. А так...
Гость
Ответить
фаина Боруховна Пивзнер - старое и блевотное жидо!
Гость
Ответить
Странное сообщение! Что можно скрывать в таком возрасте- лысину!
1

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