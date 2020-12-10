"У меня молодой партнер": Бледанс пустилась во все тяжкие

Знаменитость показала как молодых парней, исполняющих роли стриптизеров, готовят к появлению в кадре. Тела красавцев-мужчин покрывают специальной пудрой. "Это холодный, холодный Аполлонио", – представила накаченного джентльмена Эвелина Бледанс.
Партнерами актрисы в сериале "Стриптиз" стали Игорь Лифанов и Дмитрий Власкин, известный по ситкому "Физрук". Первый играет мужа героини Эвелины, второй, судя по всему, ее любовника.
Как рассказала Бледанс, в сериале "Стриптиз" у нее есть пикантные сцены с Власкиным. Эвелина осталась довольна партнером.
"Я пускаюсь во все тяжкие. Видали, какой у меня молодой партнер? Мы работаем. У нас постельные сцены", – сказала актриса. "Мы все сделали как надо", – уверил Дмитрий Власкин.
В сериале "Стриптиз" также снимаются экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева и танцор Дмитрий Красилов, известный как "Пухляш". Работа над картиной стартовала в начале декабря. Проект создает продюсер и сценарист Гайк Асатрян.
Подписчики Эвелины Бледанс живо отреагировали на кадры с бэкстейджа. "Больше всех понравился парень с голубыми глазами 😍😍😍", "Мальчик с шикарными глазами мне ооочень понравился, красаучееек😘(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "🔥 Эвелина вы просто звезда 🌟!!!!", "На втором кадре какой мальчик красивый. 'ммм канфэтка😂", – отмечали комментаторы.
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