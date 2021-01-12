Снова провал: на Бузову подали в Верховный суд

Некоторое время в магазинах можно было увидеть алкогольные напитки "Бузвайн". Производители смогли распродать первую партию вина, но не больше. В 2020 году Ольга Бузова вместе со своими представителями расторгла договор с фирмой-импортером "Глобал Вайн Дистрибьюшен" в одностороннем порядке.
Компания, которая изрядно потратилась на выпуск этого напитка, пыталась обязать Бузову продвигать "Бузвайн" с помощью судебных исков, но сразу несколько инстанций отклонили претензию. В итоге представители "Глобал Вайн Дистрибьюшен" добрались до Верховного суда.
Ответчиком должна выступить компания "Арчер Мьюзик Продакшнс", которая продвигает Бузову. Несмотря на то, что сама телеведущая привлечена как третье лицо, основные требования все равно предъявляют ей. Так, Ольга, по мнению импортеров, должна каждую неделю рекламировать напитки в соцсетях и принимать участие в других промоакциях.
Продюсеры знаменитости уже высказались по этому поводу. Они заявили, что виноделы, в свою очередь, не выполнили некоторые обязательства перед телеведущей и таким образом вынудили Ольгу Бузову расторгнуть соглашение.
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