Снова провал: на Бузову подали в Верховный суд

Далеко не все коммерческие проекты Ольги Бузовой успешны. Например, бузкойн, который был запущен поющей телеведущей и экспертами в индустрии блокчейна, быстро обесценился, а рестораны "Бузфуд" не просуществовали и двух лет. Даже минеральная вода "Бузаква" не пользовалась популярностью.



прочитано 248 раз