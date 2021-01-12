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Снова провал: на Бузову подали в Верховный суд

Снова провал: на Бузову подали в Верховный суд

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Далеко не все коммерческие проекты Ольги Бузовой успешны. Например, бузкойн, который был запущен поющей телеведущей и экспертами в индустрии блокчейна, быстро обесценился, а рестораны "Бузфуд" не просуществовали и двух лет. Даже минеральная вода "Бузаква" не пользовалась популярностью.
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Некоторое время в магазинах можно было увидеть алкогольные напитки "Бузвайн". Производители смогли распродать первую партию вина, но не больше. В 2020 году Ольга Бузова вместе со своими представителями расторгла договор с фирмой-импортером "Глобал Вайн Дистрибьюшен" в одностороннем порядке.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Компания, которая изрядно потратилась на выпуск этого напитка, пыталась обязать Бузову продвигать "Бузвайн" с помощью судебных исков, но сразу несколько инстанций отклонили претензию. В итоге представители "Глобал Вайн Дистрибьюшен" добрались до Верховного суда.

Ответчиком должна выступить компания "Арчер Мьюзик Продакшнс", которая продвигает Бузову. Несмотря на то, что сама телеведущая привлечена как третье лицо, основные требования все равно предъявляют ей. Так, Ольга, по мнению импортеров, должна каждую неделю рекламировать напитки в соцсетях и принимать участие в других промоакциях.


Продюсеры знаменитости уже высказались по этому поводу. Они заявили, что виноделы, в свою очередь, не выполнили некоторые обязательства перед телеведущей и таким образом вынудили Ольгу Бузову расторгнуть соглашение.

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Автор: 12 января 2021, 23:59 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Дура баба, хотя и баба ли?
Гость
Ответить
Так читаешь и все её обманули,а сама то ,что же упустила свои рестораны и многое другое ВСЁ закрывается ,что тронула своей рукой Бузова А с вином все понятно вино НЕ стали покупать из за этикетки с фото Бузовой ,кампания стала нести убытки,что никто не хотел смотреть на её лицо,а теперь то что задумал ворюга Арчер? С больной на здоровую,но это в духе этой нации Пусть сейчас Бузову сфоткают и на этикетку ,она отекла,оплыла после отпуска от алкоголя САМЫЙ раз с такой рожей на бутылку ,очень колоритно
1

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