"Жертва концлагеря": иссохшая Бузова вызвала оторопь

Ольга Бузова поделилась с поклонниками снимком с отдыха на Мальдивах. Однако вместо восторга большинство фолловеров раскритиковали поющую ведущую за внешний вид.

Звезда посетовала на то, что у нее с возлюбленным Давидом Манукяном осталось всего несколько дней отпуск. Она призналась, что встала пораньше, чтобы не упустить ни минуты. Однако Ольгу Бузову немного расстроило, что всю ночь и утро лил дождь.

В итоге парочка провалялась в постели до 11 часов и отправилась завтракать пиццей и спагетти. "Похудею в Москве", – отметила певица. На фото она позирует в купальнике на фоне водной глади.

Подписчики были неприятно поражены худобе своей любимицы и посчитали, что ей пора поправиться. "Чему там худеть, там подтягивать тело надо, повисшая вся", "Жертва концлагеря", "Ну очень худая, некрасиво", – высказали свое недовольство пользователи соцсети.

Напомним, ранее Ольга Бузова и блогер провели "свадьбу" на Мальдивах. Импровизированное торжество обошлось паре в 50 тысяч рублей. Отметим, что подобный брак в России не считается официальным.

Как писали "Дни.ру", влюбленные опубликовали видео с церемонии в своих аккаунтах. Ольга Бузова и Давид Манукян прошлись под бой барабанов до берега океана, где стоял алтарь. Пара произнесла клятву и послушала "Свадебный марш" Феликса Мендельсона. На пальце певицы заметно кольцо, а рэпер держит в руках бумагу, свидетельствующую о бракосочетании.