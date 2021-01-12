"Жертва концлагеря": иссохшая Бузова вызвала оторопь

Звезда посетовала на то, что у нее с возлюбленным Давидом Манукяном осталось всего несколько дней отпуск. Она призналась, что встала пораньше, чтобы не упустить ни минуты. Однако Ольгу Бузову немного расстроило, что всю ночь и утро лил дождь.
В итоге парочка провалялась в постели до 11 часов и отправилась завтракать пиццей и спагетти. "Похудею в Москве", – отметила певица. На фото она позирует в купальнике на фоне водной глади.
Подписчики были неприятно поражены худобе своей любимицы и посчитали, что ей пора поправиться. "Чему там худеть, там подтягивать тело надо, повисшая вся", "Жертва концлагеря", "Ну очень худая, некрасиво", – высказали свое недовольство пользователи соцсети.
Напомним, ранее Ольга Бузова и блогер провели "свадьбу" на Мальдивах. Импровизированное торжество обошлось паре в 50 тысяч рублей. Отметим, что подобный брак в России не считается официальным.
Как писали "Дни.ру", влюбленные опубликовали видео с церемонии в своих аккаунтах. Ольга Бузова и Давид Манукян прошлись под бой барабанов до берега океана, где стоял алтарь. Пара произнесла клятву и послушала "Свадебный марш" Феликса Мендельсона. На пальце певицы заметно кольцо, а рэпер держит в руках бумагу, свидетельствующую о бракосочетании.
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