Бузову и Манукяна распекли за дешевую "свадьбу"

Журналисты выяснили, сколько звезды заплатили за это мероприятие. В ролике Давид Манукян одет в легкую рубашку и бежевые брюки, а Ольга Бузова выбрала для "свадьбы" белое платье с бахромой. Молодые люди надели венки из ярких цветов.
Влюбленные прошлись под бой барабанов до берега океана, где стоял алтарь. Пара произнесла клятву и послушала "Свадебный марш" Феликса Мендельсона. На пальце певицы заметно кольцо, а рэпер держит в руках бумагу, свидетельствующую о бракосочетании.
По имеющейся информации, торжество имеет символический характер. В России такой союз не будет считаться официальным. Средняя стоимость проведения мероприятия составляет примерно 50 тысяч рублей, передает телеканал "360".
По мнению журналистов, для таких состоятельных людей, как Ольга Бузова и ее избранник, это довольно небольшие деньги. Как правило, даже обыватели тратят на свадьбу намного большие суммы и выбирают дорогие наряды.
В эту сумму включена арка, выступление барабанщиков, фотограф, ведущий и документ. Еще в свадебный пакет входят танцы после церемонии, романтический круиз на лодке и праздничный ужин.
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