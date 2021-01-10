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Шоу-бизнес
Галкин пожаловался на короткие новогодние праздники

Галкин пожаловался на короткие новогодние праздники

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похоже, что звездная пара желает продлить торжество. Несмотря на десятидневные выходные, Максим Галкин не отказался бы и от продолжения банкета.
прочитано 326 раз

Алла Пугачева вместе со своим возлюбленным душевно отгуляла все праздники. Артисты веселились не только 1-го января, но и на протяжении всех новогодних каникул. Теперь семейка оглядывается назад и уже скучает о насыщенном времяпрепровождении.

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Максим Галкин решил поделиться своими наблюдениями с многочисленной аудиторией и пожаловался на начало рабочих дней. К слову, шоумен практически каждый день встречал гостей в своем доме.

"Эх, заканчиваются праздники! Вот это всегда ощущение: вроде гуляли-гуляли, но как-то недогуляли. Хотя переели! А у вас какое новогоднее послевкусие?", – уточнил артист.

Напомним, что новый год звездная семья встретила в своем замке. Примадонна и юморист пригласили лучших друзей, зажгли свечи и накрыли шикарный стол. Как подметила Алла Борисовна, все танцевали до самого утра. Даже маленькие наследники забыли о режиме в этот вечер.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Многочисленная аудитория принялась обсуждать образ жизни звезд. Одни признались, что тоже "объедались все праздники". Другие же тонко намекнули паре, что пора бы уже и в рабочий ритм входить – "не всегда же отдыхать". Нашлись и те, кто вовсе осудил Галкина за чревоугодие и предложил сесть на диету после бурных выходных.

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Автор: 10 января 2021, 15:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

Ответить:

Гость
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Играть в счастливого отца семейства- роль ответственная. На новогодние праздники, детей не брали напрокат. Какие дети? Аллочка- превратилась в третьего ребёнка. Как бы это не скрывали. Шило в мешке- утаишь. В коридорах Останкино всем- всё известно и обсуждают тайно- скрывающую новость: У экс- популярной певицы прогрессирует болезнь Альцгеймера. Это невооруженным глазом видно и на последних фотографиях и на видео, где пожилая женщина выдаёт невообразимые "<цензура>"...задирая юбку, как маленькая девочка. Эта болезнь стала, особенно проявляться, летом. А, именно, после смерти Валентины Легкоступовой...
Гость
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Галкин,говорун надоевший всем,твоя рожа торчит из каждого утюга,надоел со своим семейством,хуже горькой редьки.Почитай,как на всех федеральных каналах просят помощи для больных детей и угомонись,наконец!
Гость
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А без остачертевшего семейства Пугалкиных никак?
1

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