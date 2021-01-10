Галкин пожаловался на короткие новогодние праздники

Похоже, что звездная пара желает продлить торжество. Несмотря на десятидневные выходные, Максим Галкин не отказался бы и от продолжения банкета.

Алла Пугачева вместе со своим возлюбленным душевно отгуляла все праздники. Артисты веселились не только 1-го января, но и на протяжении всех новогодних каникул. Теперь семейка оглядывается назад и уже скучает о насыщенном времяпрепровождении.

Максим Галкин решил поделиться своими наблюдениями с многочисленной аудиторией и пожаловался на начало рабочих дней. К слову, шоумен практически каждый день встречал гостей в своем доме.

"Эх, заканчиваются праздники! Вот это всегда ощущение: вроде гуляли-гуляли, но как-то недогуляли. Хотя переели! А у вас какое новогоднее послевкусие?", – уточнил артист.

Напомним, что новый год звездная семья встретила в своем замке. Примадонна и юморист пригласили лучших друзей, зажгли свечи и накрыли шикарный стол. Как подметила Алла Борисовна, все танцевали до самого утра. Даже маленькие наследники забыли о режиме в этот вечер.

Многочисленная аудитория принялась обсуждать образ жизни звезд. Одни признались, что тоже "объедались все праздники". Другие же тонко намекнули паре, что пора бы уже и в рабочий ритм входить – "не всегда же отдыхать". Нашлись и те, кто вовсе осудил Галкина за чревоугодие и предложил сесть на диету после бурных выходных.