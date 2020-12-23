"Это жесть": блондинка залезла пальцами в рот мокрой Тодоренко

Регина Тодоренко сделала массаж рта на Бали. Телеведущая отдыхает на острове с сыном Майклом.

Звезда устроила для себя бьюти-день и сходила на необычную процедуру – буккальный массаж. Эта процедура позволяет глубоко проработать мышцы и возвращает коже тонус и молодость.

Регина Тодоренко поделилась видео, на котором запечатлен фрагмент происходящего, в своем инстаграм-аккаунте. Мастер в перчатках делает знаменитости массаж, а та не знает, плакать или смеяться. В кадре на ведущей видны капли воды – судя по всему, девушка только что принимала водные процедуры.

"Это жесть", – комментирует массаж Регина Тодоренко. При этом она уточнила, что это ее любимый вид массажа, и супруга певца Влада Топалова готова терпеть многое ради того, чтобы еще долго оставаться молодой и красивой.

"Мастер лепит из меня вареники", – поделилась Регина Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко сообщила, что сейчас занимается поиском новых мест для того, чтобы сделать много контента о ее отдыхе с сыном. Она опубликовала в Сети свежий снимок с малышом. В кадре она вместе с ребенком пьет коктейль на территории элитного индонезийского отеля. Регина Тодоренко позирует на фото, испытывая удовольствие, но малыш рядом с ней не выглядит счастливым.

