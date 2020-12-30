Тодоренко загремела в больницу с травмой

Теледива после долгого перерыва решила заняться серфингом. В результате звезда получила травму ноги.
Регина Тодоренко рассказала, что разрезала ногу рифом. Кроме того, у ведущей есть синяки на правой руке и ступне. "Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла", – сообщила девушка.
Через несколько часов состояние знаменитости ухудшилось. Регине Тодоренко пришлось обратиться в больницу. Кстати, ведущей и певцу уже не первый раз приходится обращаться в клинику за свой непродолжительный отдых. Ранее травму получил их двухлетний сын.
Напомним, Майклу на отдыхе так надоел родительский надзор, что он решил убежать от матери и ударился лицом о бортик бассейна. Полученная травма лица не только принесла мальчику боль и неприятные эмоции, но и всерьез обеспокоила Регину Тодоренко.
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