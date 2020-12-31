Попавшая в больницу с травмой Тодоренко высказалась о самочувствии

Регина Тодоренко показала видео из палаты клиники на острове Бали. Теледива рассказала, что ей сделали рентген искалеченной ноги.

По словам ведущей, ее конечность "чувствует себя лучше". Она добавила, что местные врачи наверняка не могут определить, есть ли в ноге трещина или нет.

В своем инстаграм-аккаунте звезда обратилась за помощью к подписчикам. "Возможно, среди вас есть специалисты, которые по рентгену поймут, что с ногой", – выразила надежду Регина Тодоренко.

Знаменитость поздравила поклонников с наступающим Новым годом и пожелала всем крепкого здоровья в 2021 году. "Прорвемся, дорогие!", – оптимистично высказалась ведущая "Орла и решки". Фолловеры поддержали жену Влада Топалова. "Выздоравливай!", "Берегите себя!", "Поправляйся скорее", – написали в комментариях пользователи соцсети.

Напомним, травму Регина Тодоренко получила, занимаясь серфингом. Она рассказала, что разрезала ногу рифом. Кроме того, у ведущей есть синяки на правой руке и ступне. Звезда сообщила, что придется разрезать палец, поскольку внутри остался кусочек коралла.

Как писали "Дни.ру", ведущей и певцу уже не первый раз приходится обращаться в клинику за свой непродолжительный отдых. Ранее травму получил их двухлетний сын Майкл, ударившись лицом о бортик бассейна.

