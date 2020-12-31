Попавшая в больницу с травмой Тодоренко высказалась о самочувствии

По словам ведущей, ее конечность "чувствует себя лучше". Она добавила, что местные врачи наверняка не могут определить, есть ли в ноге трещина или нет.
В своем инстаграм-аккаунте звезда обратилась за помощью к подписчикам. "Возможно, среди вас есть специалисты, которые по рентгену поймут, что с ногой", – выразила надежду Регина Тодоренко.
Знаменитость поздравила поклонников с наступающим Новым годом и пожелала всем крепкого здоровья в 2021 году. "Прорвемся, дорогие!", – оптимистично высказалась ведущая "Орла и решки". Фолловеры поддержали жену Влада Топалова. "Выздоравливай!", "Берегите себя!", "Поправляйся скорее", – написали в комментариях пользователи соцсети.
Напомним, травму Регина Тодоренко получила, занимаясь серфингом. Она рассказала, что разрезала ногу рифом. Кроме того, у ведущей есть синяки на правой руке и ступне. Звезда сообщила, что придется разрезать палец, поскольку внутри остался кусочек коралла.
Как писали "Дни.ру", ведущей и певцу уже не первый раз приходится обращаться в клинику за свой непродолжительный отдых. Ранее травму получил их двухлетний сын Майкл, ударившись лицом о бортик бассейна.
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