Бородина не простила Моргенштерну награды "Женщина года": Не хочу просыпаться в этот мир

Поначалу мероприятие проходило довольно буднично. Премии вручались предсказуемо – например, самым стильным мужчиной стал Филипп Киркоров, а звание самой стильной присудили Ани Лорак.
Скучный вечер в компании "динозавров" отечественного шоу-бизнеса разбавила молодая кровь в лице рэпера Моргенштерна. Он решил прийти на мероприятие в длинном бархатном платье и широкополой шляпе, образ завершали меховое манто и серьги с бриллиантами.
Когда артист вышел получать свою статуэтку, то пошутил, что для него награда "Женщина года" стала неожиданной и приятной, особенно учитывая, какой огромный у него детородный орган. Рэпер отметил, что оделся в платье, потому что просто любит веселиться.
Правда, не все оценили дерзость молодого исполнителя. Когда на сцену за своей статуэткой вышла Ксения Бородина, она процитировала жену Джигана. "Не хочу просыпаться в этот мир, где "Женщиной года" становится Моргенштерн", – заявила звезда.
Видимо, телеведущая слишком серьезно отнеслась к награде. Знаменитость отметила, что у нас в стране полно красивых и стильных женщин, достойных подобной премии. Рэпер предпочел не реагировать на "душное" высказывание телезвезды.
Впрочем, это было ожидаемо. Ксения Бородина довольно негативно относится к открытости современных молодых людей. Она часто высказывается против пропаганды гомосексуализма и не понимает парней, которые делают маникюр.
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