Утомленную Асмус заплевали: Опять разделась на камеру

Первые выпуски шоу "Золото Геленджика", ведущими которого стали Иван Охлобыстин, Тимур Родригез и Кристина Асмус, покажут в эфире в сентябре. Съемки еще не завершены. Уставшая от работы актриса решила снять видео для своих подписчиков.
В инстаграм-аккаунте Кристина рассказала, что один из съемочных дней выдался крайне напряженным. Она провела несколько часов под палящим солнцем. Закончив жаловаться на работу, Асмус сняла парик, что стало неожиданностью: пряди волос на голове актрисы казались естественными.
Также экс-возлюбленная Гарика Харламова решила пошутить. Под видео она написала: "Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!".
Но лишь немногие оценили чувство юмора Кристины. Некоторые же раскритиковали актрису, которая, по их мнению, жалуется на легкую работу. "Смотри не перетрудись. Вагоны же, бедная, разгружаешь", "Знаете, уже нет никакого интереса...", – написали пользователи Сети.
Напомним, ранее Охлобыстин признался в сильных чувствах к Асмус. Актер трепетно относится к своей коллеге, с которой он стал близок на съемках сериала "Интерны".
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