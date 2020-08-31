Охлобыстин признался в сильных чувствах к Асмус

Для шоу "Золото Геленджика" Иван Охлобыстин примерил весьма необычный образ: цилиндр, темные очки, красный фрак. В таком виде актер будет появляться каждый выпуск. Его соведущая Кристина Асмус надевает разные наряды.
Охлобыстин считает, что продюсеры шоу не прогадали, когда пригласили сниматься экс-супругу Гарика Харламова, ведь она, по мнению актера, очень элегантная. К тому же, Ивану очень комфортно работать с Кристиной, поскольку он испытывает к ней сильные чувства.
Во время пресс-конференции в Геленджике Охлобыстин признался, что любит Асмус "чисто по-человечески". Еще со съемок "Интернов" актер относится к актрисе как к собственному ребенку. Говоря об отношениях с Кристиной, Иван также подчеркнул, что существуют узы, которые разорвать невозможно.
Еще один соведущий шоу – Тимур Родригез. Охлобыстин никогда не работал с певцом, но выразил уверенность, что недопониманий между ними не возникнет.
Ранее "Дни.ру" писали, что принимать участие в проекте "Золото Геленджика" будут более тысячи жителей России от 18 до 88 лет. Они должны проходить испытания. Победитель каждого выпуска получит килограмм чистого золота.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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