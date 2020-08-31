Охлобыстин признался в сильных чувствах к Асмус

Ивану Охлобыстину и Кристине Асмус вновь пришлось работать вместе. На протяжении пяти лет они снимались в сериале "Интерны". Теперь актеры встретились на шоу "Золото Геленджика", премьера которого состоится на телеканале ТНТ в сентябре.

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