Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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После дела Ефремова на карьере адвоката Добровинского поставили крест

После дела Ефремова на карьере адвоката Добровинского поставили крест

Александр Добровинский. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Актер Никита Джигурда занялся разоблачением адвоката Александра Добровинского после вынесения судом приговора Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. Он написал заявление в Следственный комитет России (СКР).
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Артист требует лишить защитника потерпевшей стороны статуса адвоката. Никита Джигурда сомневается в том, что у Александра Добровинского есть диплом о высшем юридическом образовании. Он заявил, что обращался в высшие учебные заведения, которые, согласно информации в Сети, закончил адвокат. Но подтверждения о том, что Александр Добровинский действительно там учился, ему, по словам актера, не пришло.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Кроме того, в заявлении в СКР он утверждает, что раздобыл бумаги, которые, по его словам, подтверждают якобы незаконную деятельность адвоката за границей. С помощью следователей Никита Джигурда намерен доказать, что Александр Добровинский не имеет права заниматься своей профессиональной деятельностью.

Напомним, Никита Джигурда всячески защищает Михаила Ефремова. Актер делает все ради того, чтобы звезду театра и кино не сажали за решетку. Он настаивает на пересмотре некоторых доказательств вины коллеги, предоставленных защитой потерпевших.

Как писали "Дни.ру", 8 сентября Михаилу Ефремову вынесли приговор: восемь лет колонии общего режима и выплата сына погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тысяч рублей.Отметим, что прокурор запросил для звезды одиннадцать лет тюрьмы.

Роковая авария произошла 8 июня в центре Москвы. Пьяный актер за рулем своего внедорожника вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль службы доставки. Водитель второй машины скончался в больнице от полученных травм.

Автор: 8 сентября 2020, 21:46 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
Добросвинский больше на карточного шулера похож. Для него важно произвести впечатление на зрителей. Учился на артиста. И чего он добился для родственников? От кого он их защищал? От Ефремова, который полностью раздавлен своим горем? Ефремов предлагал хорошие деньги сразу. Добросвинский не дал им их взять. Теперь поздно. По моему, Добросвинский липовый адвокат. И врет, что бесплатно работал. Его наняли.
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